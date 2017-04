Einladung zum NextGen Commerce Day am 11.05.2017 in München und 21.06. 2017 in Berlin

Welche Herausforderungen gilt es im Online-Handel aktuell und in den nächsten Jahren zu meistern? Wie schaffen Hersteller und Händler es, die Kunden in jeder Phase des Kundenlebenszyklus über alle Touchpoints hinweg optimal zu bedienen? Und was sind die Erfolgsfaktoren für eine zukunftsorientierte E-Commerce-Plattform?



Die Antworten gibt es beim NextGen Commerce Day am 11.05.2017 in München und 21.06.2017 in Berlin, veranstaltet von der Full Service E-Commerce-Agentur mediawave und dem Shop-System-Anbieter Magento. Wir laden Sie als MedienvertreterIn herzlich ein, dabei zu sein.





Wann: Donnerstag, 11. Mai 2017 ab 13:00 Uhr

Wo: Hotel Sofitel Bayerpost, Bayerstraße 12, 80335 München



Wann: Mittwoch, 21. Juni 2017 ab 13:00 Uhr (Vortag der K5 Konferenz)

Wo: Estrel Congress & Messe Center, Sonnenallee 225, 12057 Berlin





Das Programm umfasst verschiedene Vorträge mit tiefen Einblicken in Planung und Umsetzung neuer E-Commerce-Projekte. Zu den Rednern zählen Experten von mediawave, Magento, Acquia, Emarsys eMarketing Systems und PAYONE. Abgerundet wird die Veranstaltung von einer Fragen- und Antwortenrunde sowie anschließendem Dinner und Networking.



Weitere Details und das Programm finden Sie hier.



Über mediawave:

mediawave ist eine inhabergeführte Full Service E-Commerce-Agentur mit Sitz in München. Als offizieller Partner von Magento, Spryker und Acquia gehört mediawave zu den führenden Anbietern für digitale Einkaufserlebnisse in Deutschland. Seit fast 20 Jahren betreut die Agentur Kunden im B2B- und B2C-Bereich über den gesamten Produktlebenszyklus, von der Strategie, über die Umsetzung bis hin zur kontinuierlichen Optimierung. Zu den Kunden von mediawave gehören unter anderen Segmüller, A.T.U. Autoteile Unger, Dalton Cosmetics, FRAAS und Inwerk Büromöbel. Der Full-Service-Anbieter ist zertifiziert vom Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW). Das Unternehmen ist zudem Gewinner der Magento Awards "Fast and Emerging Partner" sowie "Partner of Excellence".





mediawave internet solutions GmbH

Alexander Damm

Welfenstraße 22

81541 München

Tel.: +49 (0) 89 18 94 06 - 0

E-Mail: presse@mediawave.de