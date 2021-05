netzkern wird 20

(press1) - Wuppertal, 06. Mai 2021 - Als netzkern vor 20 Jahren mit der Gestaltung digitaler Angebote für Unternehmen startete waren Websites und E-Mail noch exotisch. Ein Lexikon noch der dicke Buchband im Regal, denn Wikipedia startete erst. Und Handys stammten zumeist von Nokia oder Ericsson und waren (nur) zum Telefonieren da. Seitdem haben sich Websites, mobile Apps, Webshops und Business-Portale zu den wichtigsten Schnittstellen von Unter-nehmen zu ihren Kunden entwickelt - und netzkern hat die Digitalisierung vieler Unternehmen maßgeblich vorangebracht. Die Digital Experience bestimmt heute wesentlich mit, ob ein Anbieter positiv wahrgenommen wird und ob er erfolgreich ist.



Die Weichen für weitere Erfolgsjahre sind gestellt



Im März hat die netzkern AG ihre Kräfte mit der führenden niederländischen Digitalagentur Macaw gebündelt. Gemeinsames Ziel ist, einer der stärksten Anbieter in Deutschland und Europa zu werden. Die beiden netzkern Gründer werden die Aktivitäten von "netzkern - part of Macaw" weiter aktiv vorantreiben.

Nur die große, gemeinsame Jubiläumsparty muss noch etwas warten. Gefeiert wurde dennoch: Alle Mitarbeiter haben ein kreatives Geburtstagspaket mit Kuchen, Sekt, etc. nach Hause bekommen, konnte Highlights und Anekdoten gemeinsam Revue passieren lassen und digital aus dem Homeoffice auf den Erfolg anstoßen.



"Waren unsere Aufträge zunächst nur die Gestaltung und Programmierung von Webseiten in HTML und Flash, konzipieren, entwickeln und implementieren wir heute komplexe Businessprozesse, individuelle webbasierte Software, Corporate Websites, Intranetportale und E-Business und E-Commerce Systeme. Als Teil von Macaw sind wir schon heute einer der größten und erfahrensten Microsoft- und Sitecore-Partner in der DACH-Region. Wir freuen uns total auf die nächsten 20 Jahre mit unseren herausragenden Kernkräften", er-klären Dr. Daniel Schulten und Thomas Golatta, Gründer und Vorstände von netzkern.



netzkern - part of macaw ist Partner großer und mittlerer Unternehmen bei der Weiterentwicklung ihrer digi-talen Transformation. Die Digitalspezialisten arbeiten sehr eng mit führenden Softwareherstellern zusammen und sind u.a. Sitecore Platinum Implementation Partner, Sitecore Content Hub Specialized Part-ner, Sitecore Commerce Specialized Partner, Kentico Xperience Gold Partner, Kentico Managed Cloud Hosting Partner, Microsoft Gold Partner Application Development und Microsoft Gold Partner Cloud Solution Provider.



20 Jahre netzkern: Meilensteine des Digitalpioniers aus Wuppertal



1997 Thomas Golatta und Daniel Schulten gründen web4all. Die Digitalagentur gehört zu den ersten in NRW und realisiert Websites, Online-Werbung, Web-Gewinnspiele etc. für die Unternehmen aus der Region (Tele2-Gruppe, Tanzschulen Schäfer etc.)



2001 Thomas Golatta und Daniel Schulten machen das "Netz" zum "Kern" einer neu gegründeten GmbH: netzkern GmbH entsteht.



2005 netzkern wird einer der ersten Partner des aufstrebenden Software-Herstellers Sitecore. Der Grundstein einer großen partnerschaftlichen Erfolgsgeschichte beginnt.



2008 netzkern ist Deutschlands wachstumsstärkste New Media Agentur (newmediaranking.de) und wird von Deloitte als "Technology Fast 50 Deutschland" ausgezeichnet



2009 Entwicklung der ersten personalisierten Websites



2010 Entwicklung der ersten E-Commerce-Angebote für Großunternehmen



2011 netzkern gewinnt zunehmend internationale Großkunden wie Bayer, uponor und MontBlanc.



2012 Expansion aber nachhaltig! Das neue Fabrikloft ist nach modernsten Energiestandards kernsaniert und umgebaut; Mitarbeiter nutzen als erste in NRW ein Elektrofahrzeug.

Erstmals wird ein Dienstleister mit dem renommierten Wuppertaler Wirtschaftspreises ausgezeichnet: netzkern wird "Unternehmen des Jahres".



2015 netzkern steigt im Top 100 der deutschen Internetagenturen stetig nach vorne, eröffnet den Standort Hamburg und gewinnt weitere Top-Kunden wie DA Direkt, Covestro, Vorwerk oder den hippen Londoner Schuhhersteller Dune London.



2016 Weitere wichtige Neukunden wie Vonovia, Festool, Flughafen Düsseldorf und Barmenia. netzkern beschäftigt in Wuppertal mittlerweile 75 gefragte Spezialisten, gewinnt Awards und bietet Kunden eines der leistungsstärksten Datacenter.



2017 Mit viel Neugeschäft springt netzkern in die Top 50 der größten Digitalagenturen Deutschlands. Die Zusammenarbeit mit Microsoft wird intensiviert (Gold-Partner). Entwicklung des Web-Shops für die Wuppertaler Feinkostmarke Ghorban. Zusammen mit den Wuppertaler Bühnen und der Universität Wien realisiert netzkern ein einzigartiges Projekt, das junge Men-schen digital-vernetzt an die Oper heranholt: ShareYourOpera. netzkern führt als eine der ersten Agenturen Deutschlands Dienstfahrräder ein.



2018 Laut einer gemeinsamen Studie von Focus Business und kununnu ist netzkern einer der besten Arbeitgeber in Deutschland. Gewinn weiterer Design- und Experience-Awards für die innovative Sportler-Bewertungs-APP QUIPE und das VONOVIA-Kundenportal.

netzkern arbeitet erstmals mit der führenden Voice- und Chatbot-Technologie von Cognigy.



2019 netzkern startet mit fünf Neukunden (z.B. TÜV) und komplett agiler Organisation ins Jahr 2019 und realisiert die neue RWE.de Mittlerweile zählen vier DAX 30 Konzerne zu den Stammkunden. Award-Gewinn für die Portallösung von Festool.



2020 netzkern gewinnt weitere Neukunden (z.B. Aktion Mensch), wird beim German Design Award 2021 und erneut als "Top-Arbeitgeber im Mittelstand" ausgezeichnet, relauncht zahlreiche Digitalprojekte wie DUS.com, entwickelt eine mobile Lösung für den "Wuppertaler Schwebebahnlauf" uvm.



2021 netzkern wird Teil von Macaw: Nach 20 Erfolgsjahren bündelt Wuppertals größte Digitalagentur ihre Kräfte mit der führenden niederländischen Digitalagentur Macaw. Gemeinsames Ziel ist, einer der stärksten Anbieter in Deutschland und Europa zu werden. Die bei-den netzkern Gründer werden die Aktivitäten von "netzkern - part of Macaw" weiter aktiv vorantreiben.