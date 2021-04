netzkern wird erster Kentico Managed Cloud Hosting Partner in DACH

(press1) - Wuppertal, 8. April 2021 - netzkern, einer der erfahrensten Kentico Xperience Gold Partner in der DACH-Region, ist der erste offizielle "Kentico Managed Cloud Hosting Partner" in DACH. netzkern bietet seinen Kunden mit dem bewährten Rundum-glücklich-Service für Kentico einen unkomplizierten und sicheren Weg in die Cloud mit all ihren Vorteilen:



Volle Skalierbarkeit: Kentico Xperience in der Cloud ermöglicht, bei Bedarf schnell & einfach hoch oder runter zu skalieren. Werden für die Bilanzpressekonferenz oder eine große Kampagne in Asien kurzfristig zusätzliche Leistung benötigt? Kein Problem. Mit wenigen Klicks können lokal oder global weitere Datacenter genutzt und die Leistung hochgefahren werden. Features wie Autoscaling entlasten und stellen eine optimale Skalierung zu jedem Zeitpunkt sicher. Kunden, die die Kentico Xperience 13 lizensiert haben, können beliebig viele Cloud Server betreiben - ohne sich um die Synchronisation der Inhalte über verschiedene Cloud-Standorte hinweg kümmern zu müssen.



Verfügbarkeit & Sicherheit: Mit Kentico Xperience in der Cloud garantiert netzkern eine optimale Verfügbarkeit von Web-Applikation weltweit. Über Microsoft Azure und Infrastructure As A Service profitieren Kunden von einer Uptime von 99.95 Prozent und 24/7 erreichbaren Ansprechpartnern. netzkern bietet zudem spezielle Sicherheits-Features wie Intrusion Detection, Security Scans und Managed Backups sowie eine DSGVO-konforme IAAS-Lösung, um Daten datenschutzkonform in Azure vorzuhalten.



"Wir sind stolz, Kentico-Kunden als erster Managed Cloud Hosting Partner in Europa bei ihrem Erfolg mit Kentico in der Cloud begleiten zu können. Kunden profitieren von Skalierbarkeit, Sicherheit und optimaler Verfügbarkeit und müssen sich nicht mehr um Software-Updates oder die Leistungsfähigkeit ihrer Hardware kümmern. Mit unserer jahrelangen Erfahrung mit Kentico-Projekten und großen Konzernanwendungen in der Cloud bieten wir einen bewährten Rundum-glücklich-Service für Kentico Xperience. Insbesondere Nutzer von Kentico Xperience 13 können ihre Web-Anwendungen ad-hoc und zu geringen Kosten technisch auf ein neues Level katapultieren und ihre Infrastruktur zukunftssicher und skalierbar gestalten", erklärt David Hefendehl, Mitglied der Geschäftsleitung von netzkern.



Weitere Informationen: www.netzkern.de/de-de/landingpages/kentico-managed-cloud-hosting



netzkern - part of macaw ist Partner großer und mittlerer Unternehmen bei der Weiterentwicklung ihrer digitalen Transformation. Die Digitalspezialisten arbeiten sehr eng mit führenden Softwareherstellern zusammen und sind u.a. Kentico Xperience Gold Partner, Kentico Managed Cloud Hosting Partner, Microsoft Gold Partner Application Development und Microsoft Gold Partner Cloud Solution Provider.