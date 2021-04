netzkern bietet one-click-and-go Lösung für Unternehmens-Websites mit Kentico Xperience

Die marktführenden Digital-Experience-Lösungen sind mächtige Werkzeuge, meist müssen jedoch übliche Bestandteile einer Website wie das Kontaktformular oder Slider individuell programmiert werden. Die Digital- und Softwarespezialisten von netzkern haben Dutzende Websites großer Kunden evaluiert, wiederkehrende Website-Bausteine ausgemacht und auf Basis der führenden Digital Experience Plattform Kentico Xperience eine einzigartige one-click-and-go Lösung für Unternehmens Web-Anwendungen aller Art (den Enterprise-Einsatz) entwickelt. netzkerns Kentico Accelerator Turnkey bietet Großunternehmen und dem internationalen Mittelstand enorme Zeit- und Kostenersparnis, da übliche Standardkomponenten direkt verfügbar und leicht anpassbar sind. Dies in Verbindung mit den Stärken von Kentico Xperience, der Sicherheit einer international renommierten Digital Experience Platform mit Tausenden Kunden weltweit und der Wertschätzung von Ana-lysten wie Forrester macht das Angebot für Enterprise Kunden einzigartig.

Der Kentico Accelerator Turnkey von netzkern kann innerhalb einer Stunde in die Microsoft Azure Cloud deployed werden und steht dann vollumfänglich für den Aufbau der Website-Inhalte zur Verfügung. Die Microsoft Azure Plattform ermöglicht die Skalierung von Kentico Xperience nach Bedarf. Neue Websites, Auf-tritte in anderen Ländern oder kurzfristig mehr Traffic für eine virtuelle Pressekonferenz und dergleichen kön-nen direkt und ohne Zutun der IT-Abteilung aktiviert werden. netzkerns Kentico Accelerator Turnkey macht es dem Redakteur leicht, GDPR konforme Inhalte und Angebote zu realisieren, die einzigartig sind und auf die SEO einzahlen.

"In einem Markt, der sich immer schneller wandelt, erwarten Business-Nutzer eine flexible Plattform, mit der sie schnell und eigenständig Web-Angebote realisieren können. Sie haben wenig Verständnis dafür, dass Standards erst programmiert werden müssen. Genau hier setzen wir mit unserem Kentico Accelerator an. Die Plattform liefert einen Großteil der üblichen und vom User erwarteten Module einer Website. Das entlastet das Budget und die IT-Abteilung und führt zu deutlich mehr Agilität im Marketing und in der Kommunikation", erklärt Daniel Schulten, Vorstand von netzkern.

netzkern - part of macaw ist Partner großer und mittlerer Unternehmen bei der Weiterentwicklung ihrer digi-talen Transformation. Die Digitalspezialisten arbeiten sehr eng mit führenden Softwareherstellern zusammen und sind u.a. Kentico Xperience Gold Partner, Kentico Managed Cloud Hosting Partner, Microsoft Gold Partner Application Development und Microsoft Gold Partner Cloud Solution Provider.

Als ersten Kentico Accelerator-Kunden konnte netzkern das Deutsche Onkologie Netzwerk gewinnen. Die neue, rundum überarbeitete Website des NGOs wird in den nächsten Wochen live gehen.

Weitere Informationen: https://www.netzkern.de/de-de/landingpages/kentico-turnkey