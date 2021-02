Sitecore MVP 2021 - Entwicklerin von netzkern wird von internationalem Softwareunternehmen ausgezeichnet

(press1) - 3. Februar 2021 - Sitecore-Experten von netzkern wurden schon mehrfach mit dem Most Valuable Professional-Titel von Sitecore als besonders engagiert und kompetent hervorgehoben. Auch in diesem Jahr wurde eine Kernkraft mit einer von nur vier MVP Honorierungen in ganz Deutschland geehrt: Anna Bründel, Senior Sitecore Architect, hat sich mit ihrem besonderen Know-how und ihrer Leidenschaft den Sitecore MVP 2021 Titel verdient. Sie kitzelt in Projekten wie für die Aktion Mensch, Gedore oder Festool das Optimum aus der marktführenden Sitecore Technologie heraus, ist eine zertifizierte Spezialistin für die Sitecore Experience Platform, Sitecore Content Hub und Microsoft Azure und teilt ihr Wissen engagiert in der Sitecore Community (u.a. als Teil des Vorstands der Sitecore User Group Deutschland).

Als Teil der MVP Community erhält Anna Bründel fortan privilegierten Zugriff auf Sitecore-Neuentwicklungen sowie direkten Kontakt zum Produkt-Team und zum Sitecore-Management. Weitere Informationen zum MVP-Programm unter Sitecore MVP-Website

"Ich freue mich wahnsinnig über den MVP Titel. Bei netzkern haben wir auch viele Freiheiten, um Neues auszuprobieren, um gemeinsam Grenzen auszuloten und um uns auszutauschen. In solch einem Umfeld macht es Spaß, sich mit dem breiten Spektrum von Sitecore auch in der Freizeit noch weiter auseinander zu setzen, Ideen aus Privatprojekten in die Arbeit einzubringen und Erfahrungen in der Community zu teilen. Die Arbeit wird nie langweilig und die Kunden profitieren", erklärt Anna Bründel.



netzkern hat als erfahrener Sitecore Platinum Partner in DACH in der Vergangenheit neben MVP-Titeln auch einige der begehrten Sitecore-Awards von Sitecore verliehen bekommen:



* Sitecore Experience Award 2015 in der Kategorie "Best Use of Commerce" für die Content- & E-Commerce-Lösung für den NWB Verlag

* Sitecore Experience Award 2015 in der Kategorie "Best Sitecore Digital Strategy" für das Kundenportal der EWE AG

* Sitecore Experience Award 2018 in der Kategorie "Best Business ROI" für die erfolgreiche digitale Transformation beim DAX 30-Konzern Vonovia

* Sitecore Experience Award 2019 in der Kategorie "Best Personalized Experience" für das hochgradig personalisierte Kunden- und Händlerportale von Festool