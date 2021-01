netzkern startet als Sitecore Content Hub Specialized Partner EMEA ins neue Jahr

(press1) - Wuppertal, 08. Januar 2021 - netzkern hat als einer der ersten Sitecore Platinum Partner in Deutschland das mehrstufige Zertifizierungsproramm für den Sitecore Content Hub absolviert und ist seit vergangener Woche "Specialized Partner" für den gesamten EMEA-Raum. Die erfahrene Digitalagentur bietet ein geschultes Entwickler- und Berater-Team für Sitecore Content Hub sowie Erfahrungen aus einem großen Kundenprojekt auf Basis der Lösung.



"Sitecore Content Hub ist eine wirklich herausragende Marketing-Lösung, die DAM, MRM, CMP, PIM, KI und ein globales CDN* unter einer intuitiven Oberfläche als SaaS-Lösung vereint. Die kollaborative Arbeit von Marketern an und mit Assets, Medien und Kampagnen aller Art wird damit bestmöglich unterstützt. Zudem kommt Sitecore Content Hub mit Headless-Fähigkeiten, sodass Inhalte ohne Umweg passend für beliebige Kanäle und Devices bereitstellt werden. Es ist eine tolle Standalone-Lösung und die perfekte Ergänzung zu den anderen Digital Experience-Lösungen wie zum Beispiel dem Sitecore XP. Es ermöglicht übergreifende Personalisierungskonzepte. Entwickler und Business-User waren in einem großen Kundenprojekt gleichermaßen begeistert vom Content Hub! Wir sind stolz, diese mächtige Lösung als einer der ersten Partner im DACH-Raum bei Kunden mit unserem bewährten Rund-um-glücklich-Service einführen zu können", erklärt Markus Grün, CTO von netzkern.



Sitecore Content Hub bietet verschiedene Module, die einzeln und nahtlos integriert funktionieren:

- Eine KI-unterstützte Digital-Asset-Management (DAM)-Lösung mit digitalem Rechtemanagement (DRM), automatischem Vertaggen, Image Similarity, smarter Filtersuche über große Bild-, Foto- oder Videobestände, haufenweise coolen Features wie automatischen Untertiteln von Videos und vielem mehr. Das DAM zählt zu den Besten am Markt.



- Eine Content Marketing Platform mit Web2Print, um Content-Produktionen über einen strukturierten Prozess schneller und erfolgreicher zu planen, zu terminieren und zu organisieren. Damit können Kunden sämtliche Medien wie Plakate, Banner etc. in Sitecore gestalten und veröffentlichen.



- Ein intuitives Marketing Resource Management (MRM), das bei der Organisation von Kampagnen hilft



- Ein Product Content Management (PIM /PCM), mit dem Produktdaten für Websites, Shops, Kataloge, ERP etc. komfortabel als "Single Source of Truth" verwaltet werden können.



Und mit dem globalen Content Delivery Network (CDN) von Sitecore funktionieren Kollaboration und Auslieferung äußerst performant.



Der netzkern Rund-um-glücklich-Service beinhaltet Einführung der Anwendung von A-Z inklusive Datenmodellierung, Rollen & Rechte, Datenmigration, Frontend-Customizing, Abstimmung auf das eigene Corporate Design, Prozessintegration, Anbindung an die Sitecore Experience Platform, Handling des SaaS-Setups mit dem Hersteller. Alles aus einer Hand und mit einem festen Ansprechpartner.



Der Sitecore Platinum Partnern ist bekannt für seine enorme Leidenschaft für Sitecore und den Erfolg seiner Kunden. netzkern bietet langjährige Sitecore-Expertise (seit 2006), eins der größten Entwickler-Teams sowie kreative Exzellenz im Bereich Konzept & User Experience. netzkern unterstützt Kunden mit Beratung, Workshops und Services aktiv dabei, wichtige Trendthemen wie die Personalisierung, die Nutzung von Online-Selfservices oder den Betrieb in der Azure Cloud umzusetzen. netzkern ist Microsoft Gold Partner Cloud Solution Provider und bietet viel Azure-Expertise.



Weitere Informationen: netzkern.de/sitecore-content-hub