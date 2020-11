netzkern wird mit DUS.com beim German Design Award 2021 ausgezeichnet

(press1) - 23. November 2020 - netzkern, eine der größten Full-Service-Digitalagenturen Deutschlands, wurde beim diesjährigen German Design Award 2021 für die gestalterisch herausragende Umsetzung der Flughafen-Website DUS.com mit einer Special Mention in der Kategorie "Excellent Communications Design / Web" ausgezeichnet. Der German Design Award zielt darauf ab, einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, zu präsentieren und auszuzeichnen. Jährlich werden daher hochkarätige Einreichungen aus dem Kommunikationsdesign prämiert, die wegweisend in der internationalen Designlandschaft sind. Der German Design Award zählt zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit und genießt weit über die Fachkreise hinaus hohes Ansehen.



"Wir freuen uns riesig über diese besondere Auszeichnung unserer Design- und UX-Kompetenz. Wir haben bei DUS.com Eleganz, Usability und technische Exzellenz auf Weltniveau gebracht. Die neue Flughafen-Website greift durch ihr elegantes Design mit viel Weißraum, klaren Bild-Text-Blöcken und eigens erstellten People-Fotos den Charakter der Modemetropole Düsseldorf auf und transportiert emotionale Wärme. Das macht sie im Look-and-feel einzigartig", erklärt Daniel Schulten, Vorstand von netzkern.

Die weltweit besten Flughafen-Websites dienten dem netzkern-Team als Benchmark für das neue, mit der Sitecore Experience Platform 9.1 umgesetzte Mobilitätsportal. Bei der Realisierung galt es, die globalen Best Practises mit den vielfältigen Interessen der unterschiedlichen Stakeholder und Ziele in Einklang zu bringen. Das Resultat überzeugte die Jury: Die Gesamt-Experience von der Reiseplanung über die Online-Parkplatzbuchung bis hin zum Flug-Update und Check-in ist aus einem Guss.



"Die gesamte Reisebranche ist durch die Covid-19 Pandemie hart getroffen. Aber der Flugverkehr wird auch nach Corona einen hohen Stellenwert im Mobilitätsverhalten der Menschen haben. Darum ist es wichtig, dass wir unserem Ziel, unseren Kunden eine herausragende digitale Erfahrung über alle Kanäle zu bieten, mit der neuen DUS.com einen großen Schritt nähergekommen sind. Wenn das durch den Award quittiert wird, freut uns das natürlich", erklärt Nicolas Hunloh, Leiter Digital & Social Media am Düsseldorfer Airport.