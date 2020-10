netzkern überzeugt mit DUS.com bei den Sitecore Experience Awards 2020

(press1) - 7. Oktober 2020 - netzkern konnte auch bei den diesjährigen Sitecore Experience Awards punkten und hat gemeinsam mit dem Flughafen Düsseldorf eine Honorable Mention für die überzeugende Umsetzung von DUS.com erhalten (Kategorie: Most impactful human connections in a changing world). Die Sitecore Experience Awards werden im Rahmen eines jährlichen, internationalen Wettbewerbs an Sitecore-Kunden und ihre Partner vergeben, die Projekte mit Leuchtturmcharakter im Bereich der digitalen Transformation und Customer Experience realisiert haben. netzkern erhielt eine von nur vier Honorable Mentions in ganz Europa. Bei dem Sitecore-Award bewerben sich jedes Jahr mehrere Hundert Unternehmen aus Deutschland und der ganzen Welt.



DUS.com - Eleganz, Usability und technische Exzellenz auf Weltniveau



"Wir freuen uns sehr über die Honorable Mention für unsere Arbeit rund um die neue, Sitecore 9.1 basierte DUS.com. Flughäfen können durch eine einzigartige personalisierte digitale Experience bei Kunden punkten. Das wird insbesondere dann wieder wesentlich sein, wenn wir uns nach COVID-19 wieder normal bewegen und reisen können", sagt Daniel Schulten, Vorstand von netzkern. "Die neue Flughafen-Website greift durch ihr elegantes Design mit viel Weißraum, klaren Bild-Text-Blöcken und eigens erstellten People-Fotos den Charakter der Modemetropole Düsseldorf auf und transportiert emotionale Wärme. Das macht sie im Look-and-feel einzigartig. Die Gesamt-Experience von der Reiseplanung über die Online-Parkplatzbuchung bis hin zum Flug-Update und Check-in ist aus einem Guss. Und auch unter der Haube glänzt die Seite: Die Software-Architektur basiert auf der Helix Struktur und den neusten Java Script Frameworks. Der Auftritt wurde mit einem Kachelprinzip "Mobile First" umgesetzt. Die neben der Sitecore Experience Platform genutzten Module wie Sitecore Forms und Sitecore® Email Experience Manager (EXM) tragen zudem zur Gesamtperformance der Website und weiterer Kanäle bei. Das DUS-Team ist fit in Sachen Personalisierung und kann zudem per Knopfdruck auf mehreren Instanzen releasen. Um nur einige Highlights zu nennen …"



"Die gesamte Reisebranche ist durch die COVID-19 Pandemie hart getroffen. Aber der Flugverkehr wird auch nach Corona einen hohen Stellenwert im Mobilitätsverhalten der Menschen haben. Darum ist es wichtig, dass wir unserem Ziel, unseren Kunden eine herausragende digitale Erfahrung über alle Kanäle zu bieten, mit der neuen DUS.com einen großen Schritt näher gekommen sind. Wenn das durch den Award quittiert wird, freut uns das natürlich", erklärt Nicolas Hunloh, Leiter Digital & Social Media am Düsseldorfer Airport.



"Glückwunsch zum Erfolg bei den Sitecore Experience Awards! Der Flughafen Düsseldorf ist ein bedeutender Mobilitäts-Hub in der am dichtesten besiedelten Region Europas. Und DUS.com überzeugt als modernes Mobilitätsportal mit klarem Design und einer detailverliebten Usability, das den Mensch in einer sich rasch ändernden Welt den Mittelpunkt stellt. Die neue Website kann zudem ohne weitere Aufwände durch die Marketer personalisiert werden. Ein insgesamt herausragendes Beispiel für die Power von Sitecore", so Detlev Riecke, Regional Vice President Central Europe von Sitecore.



netzkern wurde als erfahrener Sitecore Platinum Partner in DACH bereits mit einigen der begehrten Awards von Sitecore ausgezeichnet:

- Sitecore Experience Award 2015 in der Kategorie "Best Use of Commerce" für die Content- & E-Commerce-Lösung für den NWB Verlag

- Sitecore Experience Award 2015 in der Kategorie "Best Sitecore Digital Strategy" für das Kundenportal der EWE AG

- Sitecore Experience Award 2018 in der Kategorie "Best Business ROI" für die erfolgreiche digitale Transformation beim DAX 30-Konzern Vonovia

- Sitecore Experience Award 2019 in der Kategorie "Best Personalized Experience" für das hochgradig personalisierte Kunden- und Händlerportale von Festool

- Honorable Mention im Rahmen der Sitecore Experience Awards 2020 in der Kategorie "Most Impactful Human Connections in a Changing World" für DUS.com - die Website des Flughafens Düsseldorf