netzkern wird Episerver Partner

(press1) - Wuppertal, 23.09.2020 - netzkern, eine der größten Full-Service-Digitalagenturen Deutschlands mit über 100 Mitarbeitern an den Standorten Wuppertal und Hamburg, ist neuer Partner des Softwareherstellers Episerver. "Die Episerver Digital Experience Cloud™ passt bestens zu unserem .NET Entwickler-Know-how und zu unserer Ausrichtung auf anhaltend erfolgreiche Digital Experience- & E-Commerce-Lösungen. Episerver wird von Analysten als führend eingestuft, hat überzeugende Referenzen in allen Branchen und überzeugt technisch, funktionell wie auch vom Team. Die Plattform vereint Content Management, E-Commerce und Digital Marketing und erfüllt unsere Kriterien an eine anspruchsvolle Enterprise-Lösung. Mit der Intelligence Cloud bietet Episerver zudem ein breites Spektrum an Möglichkeiten zur Personalisierung im E-Mail-Marketing, Content Management- und E-Commerce. Wir freuen uns sehr auf spannende Kundenprojekte mit Episerver", erklärt Daniel Schulten, Vorstand von netzkern.



"netzkern zählt zu den erfahrensten, leidenschaftlichsten Digitalagenturen in DACH. Als Lead-Agentur für mehrere DAX-Unternehmen und viele Branchenführer vereint das Team technische und kreative Exzellenz. Wir sind sehr froh, mit netzkern einen weiteren starken Solution-Partner zu gewinnen", ergänzt Sven Lehmkuhl, Head of Partnerships DACH von Episerver.



netzkern erweitert mit Episerver sein über Jahre etabliertes Technologieangebot: Die leidenschaftlichen Digitalspezialisten aus Wuppertal und Hamburg sind einer der größten und erfahrensten Sitecore Platinum Implementation Partner und Kentico Xperience Gold Partner in DACH - sowie Microsoft Gold Partner Application Development, Microsoft Gold Partner Cloud Solution Provider, Kontent Qualified Partner, Cognigy AI Partner, Google Partner und Mitglied im German UPA.