netzkern als Sitecore Platinum Partner bestätigt

(press1) - 24. Juli 2020 - netzkern, eine der größten Full-Service-Digitalagenturen Deutschlands, wurde bei der jährlich neu stattfindenden Partnerevaluierung erneut von Sitecore mit dem höchsten Platinum Partnerstatus ausgezeichnet. Die agil arbeitenden Teams bei netzkern tragen zu positiven Kundenerfahrungen bei großen Sitecore-Kunden wie Aktion Mensch, Bayer, Covestro, RWE, Vonovia, EWE, Düsseldorf Flughafen, Festool, HEM und Kindernothilfe bei. Die Digitalagentur ist bekannt für ihre langjährige Sitecore-Expertise, ihr großes Entwickler-Team aber auch für die kreative Exzellenz im Bereich Konzept & User Experience. Dadurch, sowie durch viel Kommunikation und werbliche Aktivitäten rund um Sitecore, konnte das Team in den letzten Monaten zahlreiche neue Projekte gewinnen.



netzkern unterstützt Kunden mit Beratung, Workshops und Services aktiv dabei, wichtige Trendthemen wie die Personalisierung, die Nutzung von Online-Selfservices oder den Betrieb in der Azure Cloud umzusetzen. netzkern ist Microsoft Gold Partner Cloud Solution Provider und bietet viel Azure-Expertise. So betreibt und optimiert netzkern heute nicht nur komplexe Sitecore-Anwendungen (z. B. von RWE) in der Azure Cloud, sondern auch die eigene (auf der aktuellsten Sitecore 9.3 umgesetzte) Website netzkern.de



"Wir unterstützen Sitecore schon seit vielen Jahren beim Erfolg im DACH-Markt. Zum einen kitzeln wir in unseren Projekten immer die größtmögliche technische und kreative Exzellenz und Usability raus. Zum anderen sorgen wir mit PR und Marketing für Buzz im Markt und für gutes Neugeschäft. Unterm Strich vereinen wir im Kern die meiste Sitecore-Expertise, das größte Team für Sitecore-Projekte und auch das meiste Herzblut für Erfolge mit Sitecore. Unser CTO Markus Grün wurde im Februar mit dem Most Valuable Professional-Titel von Sitecore ausgezeichnet. Er ist einer von nur fünf deutschen Sitecore MVPs und der einzige "MVP Ambassador" in Deutschland", erklärt netzkern-Vorstand Daniel Schulten. "Als unabhängiges Unternehmen mit deutschen Wurzeln treten wir in Sitecore-Pitches mittlerweile fast ausschließlich gegen große internationale Agenturnetzwerke an. Unser Erfolg dabei macht uns stolz und bestätigt uns in unserer Leidenschaft für Sitecore."