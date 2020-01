netzkern bringt Kentico 12 Deutsch bei

(press1) - 14. Januar 2020 - netzkern, einer der großen und erfahrenen Gold-Partner für Kentico im deutschsprachigen Raum, hat erstmalig die Nutzeroberfläche von Kentico EMS 12 ins Deutsche übersetzt. Das DE-Sprachenpaket für die neueste Web-Content-Management- und Online-Marketing-Plattform von Kentico steht Kunden ab sofort zum Download bereit:



https://devnet.kentico.com/download/localization-packs



netzkern realisiert seit über zehn Jahren erfolgreich Web- und E-Commerce-Projekte für Kunden jeder Größe aus der gesamten DACH-Region auf Basis von Kentico. Die Software des tschechischen Herstellers gehört zu den besonderen Leidenschaften der Wuppertaler Digitalagentur. netzkern hat mehr als 40 Projekte mit Kentico umgesetzt und kann mit sieben zertifizierten Entwicklern und weiteren Spezialisten für UX und Digital Marketing Herausforderungen jeder Art lösen.



"Die rund 9.000 Strings mit 80.000 Wörtern ins Deutsche zu übersetzen war viel Arbeit. Als führender Gold-Partner für Kentico war es uns aber eine Herzensangelegt, die Nutzung von Kentico 12 auch in deutscher Sprache effizient zu ermöglichen. Die Plattform ist funktionell mit den Großen am Markt vergleichbar, vom Pricing und dem Drumherum-Aufwand aber perfekt für den gehobenen Mittelstand geeignet. Wir freuen uns auf viele weitere Kentico-Projekte in 2020", erklärt Daniel Schulten, Vorstand der netzkern AG.



"Nach vielen Jahren haben wir dank netzkern endlich wieder eine deutschsprachige Oberfläche für unsere Kunden in DACH. Die Region ist überaus wichtig für uns und wir freuen uns sehr über das Engagement unseres starken Gold-Partners netzkern", sagt Dana Tousova, Director of Demand Generation and Channel Marketing von Kentico.



Mit dem neuesten Kentico EMS 12 können Marketer ihre Kampagnen noch schneller sowie unabhängiger von Entwicklern erstellen, optimieren, anpassen und auf den Markt bringen.