netzkern entwickelt vertriebsunterstützende App für LEO Pharma Deutschland

(press1) - 25. Oktober 2019 - Die Full-Service-Digitalagentur netzkern hat ein weiteres Projekt für ihren Kunden LEO Pharma Deutschland umgesetzt. Nachdem der internationale Pharmahersteller netzkern Anfang 2019 mit der Maintenance und Pflege der bestehenden DE-Website auf Basis der Sitecore Experience Platform beauftragt hatte, folgte die Konzeptionierung und Umsetzung einer vertriebsunterstützenden iOS-App für das iPad. Das Unternehmen präsentiert sich damit zeitgemäß auf Veranstaltungen/Messen und erfasst verschiedene Daten und individuelle Wünsche der Standbesucher nur noch digital - nicht wie bislang mit Messebögen auf Papier. Die App ist vollständig offline nutzbar, sodass keine Abhängigkeit von den teilweise auf Events stark überlasteten WLANs oder mobilen Netzen besteht. Im Anschluss an die Veranstaltung können die Daten bequem exportiert und ausgewertet werden. Zudem ist auch eine direkte Anbindung an ein CRM möglich.



Die Inhalte der App können über die Sitecore Experience Platform gepflegt werden, die auch für das Content Management der Website eingesetzt wird. Zur technischen Realisierung der nativen App setzte netzkern React Native ein, ein Open Source Framework für mobile Anwendungen.



"Die von netzkern technisch und gestalterisch in kürzester Zeit realisierte iPad-App überzeugt unsere Interessenten und Mitarbeiter gleichermaßen. Die Lösung erleichtert nicht nur die Arbeit vor Ort und hilft uns, Interessenten schneller und besser zu erfassen - wir sparen auch Zeit bei der späteren Auswertung und Umsetzung der Informationsanfragen. Zudem untermauern wir unser Image als modernes Unternehmen. Wir können nun mehrere Kanäle aus Sitecore heraus bespielen", erklärt Susanne Ayen, Head of Multi-Channel Marketing & Digital Communication von LEO Pharma Deutschland.



"Wir freuen uns über den Erfolg der 'Hautnah erleben'-App. Apps bieten in vielen mobilen Interaktionsszenarien die beste User Experience. Man präsentiert sich zeitgemäß, vermeidet Medienbrüche, muss Daten nicht aufwendig hin- und herübertragen und schafft Lösungen, die perfekt zur Nutzungssituation passen. Wir beraten Unternehmen gerne, wie sie ihre Geschäftsziele digital und mobil besser erreichen können - auch wenn mal schnell Ergebnisse gefragt sind", sagt Daniel Schulten, Vorstand von netzkern.



Beispiele von netzkerns Mobile-Projekten



MOBILE SPORT: netzkern hat die Sportler-Bewertungsplattform QUIPE an den Start gekickt. Die für iOS und Android konzipierte, gestaltete und entwickelte Web-App revolutioniert die Nachwuchsausbildung im Fußball. mehr dazu: https://www.netzkern.de/de-de/projekte/quipe



MOBILE COOKING: Vorwerk hat seine Erfolgs-Küchenmaschine Thermomix mit netzkerns Unterstützung in die digitale Welt überführt: international, voll agil und erfolgreich. Millionen Haushalte in aller Welt nutzten die von den Mobile-Experten erstellte Rezepte-Web-App für den Vorwerk Thermomix T5. mehr dazu: https://www.netzkern.de/de-de/projekte/vorwerk-thermomix



MOBILE CULTURE: Gemeinsam mit der der Universität Wien haben die Spezialisten ein einzigartiges Kulturprojekt realisiert, das junge Menschen digital vernetzt an Opernstücke heranführt. In den Hauptrollen: Social Media Marketing und eine App, die während der Stücke als Second Screen dient. mehr dazu: https://www.netzkern.de/de-de/projekte/oper-wuppertal