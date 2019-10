netzkern realisiert neuen Webauftritt von Stücker Newger und Partner mbB

(press1) - 7. Oktober 2019 - Die Full-Service Digitalagentur netzkern hat die neue Website von Stücker Newger & Partner mbB https://snpartner.de rundum erneuert und fit für die mobile Welt gemacht. Die neue Website ist vollständig responsive, also für alle Endgeräte optimiert. Die Steuerberater und Wirtschaftsprüfer aus Wuppertal, Schwelm und Düren bieten ihren Kunden und Interessenten einen inhaltlich verschlankten Auftritt, auf dem sie sich einen schnellen Überblick über die Themen Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und betriebswirtschaftliche Beratung machen können. Als technische Basis fungiert weiterhin das Kentico CMS, allerdings in einer neueren Version mit mehr Gestaltungsspielraum für die Redakteure von Stücker Newger & Partner mbB.



Die Designer von netzkern haben die Website mit viel Weißraum, großzügigen Schriften und attraktiven, großformatigen Bildern entworfen, was den professionellen Anspruch von Stücker Newger unterstreicht. Gleichzeitig bringt der Auftritt mit der umfangreichen Fotoübersicht der Mitarbeiter auch einen menschlich-emotionalen Touch. Die Kanzlei wirkt für Außenstehende dadurch transparenter, freundlicher und zugänglicher.



