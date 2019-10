netzkern realisiert neue RWE.de

(press1) - 1. Oktober 2019 - Die Full-Service-Digitalagentur netzkern hat im Sommer 2019 als neue Sitecore-Lead-Agentur den Betrieb der Sitecore-basierten RWE.de übernommen. Im Zuge der strategischen Neuausrichtung und des Rebrandings der RWE hat netzkern den technischen Relaunch der Corporate Website rwe.com realisiert. Mit dem Relaunch wurden das neue Corporate Design und die neue Ausrichtung der RWE als eines der global führenden Unternehmen bei Erneuerbaren Energien technisch umgesetzt. Als zentraler, digitaler Kommunikationskanal etabliert die Konzern-Website den neuen Look des Unternehmens online und verdeutlicht, wofür die neue RWE steht: für Innovation, Wandel, Transparenz und Nachhaltigkeit.

RWE hat zudem die Zusammenarbeit mit netzkern intensiviert. netzkern ist als Sitecore-Lead-Agentur für die kommenden Jahre mit dem Betrieb und der Entwicklung der Corporate Website und weiterer digitaler Angebote der RWE beauftragt.



"Unser wichtigstes Ziel war es, die neue Website im Zeitplan und in bester Qualität live zu bringen. Dazu hat netzkern einen großen Beitrag geleistet. Wir schätzen netzkern als verlässlichen, sehr engagierten und fachlich besonders kompetenten Partner, mit dem wir agil bestens zusammen arbeiten. Wir freuen uns auf die weiteren gemeinsamen Projekte", erklärt Dietmar Köller, Project & Solution Manager bei RWE.



"Wir freuen uns sehr, RWE in den letzten Monaten von unserer Expertise und Leidenschaft überzeugt zu haben. Sitecore Lead-Agentur vom einem der führenden Energiekonzerne Europas zu sein, ehrt uns sehr. Gemeinsam werden wir noch weitere zukunftssichere Lösung entwickeln, die die Kunden begeistern und den digitalen Wandel der RWE vorantreiben", erklären die netzkern Vorstände Thomas Golatta und Dr. Daniel Schulten.