netzkern bringt GEDORE mit Sitecore in die Welt des Experience Management

(press1) - 17. September 2019 - Die Full-Service-Digitalagentur netzkern hat den Relaunch der internationalen GEDORE Websites realisiert und die Sitecore Experience Platform (9.1) als neue technische Basis für die digitale Interaktion mit Kunden und anderen Zielgruppen eingeführt. GEDORE ist einer der weltweit führenden Partner für Premium-Werkzeuge. Seit 1919 fertigt das Familienunternehmen aus Remscheid hochwertige Werkzeuge, Spezialwerkzeuge und maßgeschneiderte Lösungen für den vielfältigen, sicheren und professionellen Einsatz in Industrie und Handwerk.



netzkern hat die neue GEDORE Corporate Website mit Sitecore im Baukastenstil aufgebaut, so dass das GEDORE Marketing den Auftritt eigenständig mit vorgefertigten Elementen Templates ausbauen und inhaltlich interessant gestalten kann. Eingerichtete, externe Workflows helfen bei der effizienten Lokalisierung und dem globalen Rollout. Durch die Integration des Product Information Systems und der Digital Asset Management-Lösung werden Produktdaten und zugehörige digitale Assets wie Bilder, technische Zeichnungen und PDFs automatisch an die richtigen Stellen der Sitecore Media Library importiert.



Die gesamte Corporate Website wird zudem voll dynamisch ausgespielt und ist ohne weitere Programmierung in allen Bereichen personalisierbar.



Im Zentrum der neuen Customer Experience steht die GEDORE Produktwelt. Eine facettierte Suche mit Produktfiltern lässt Kunden sofort finden, wonach sie suchen. Eine Google Maps-basierte Händlersuche führt bequem zum nächstgelegenen Händler in der Region. Durch einen von netzkern implementierten Layer besteht Zugriff auf die Lösung von Nexmart: Der Kunde erfährt dort nach Eingabe der Produktnummer, zu welchem Preis das gewünschte Produkt bei welchem Händler verfügbar ist. In Ausbaustufen sollen die digitalen Services weiter verbessert werden.



Mit der von netzkern implementierten Sitecore-Lösung hat GEDORE nun auch das E-Mail-Marketing effizient im Griff. Mit dem Sitecore Email Experience Manager (EXM) kann das Marketing bestehende Inhalte leicht wiederverwenden und in professionellen E-Mail-Marketing-Kampagnen personalisiert an sämtliche Zielgruppen verbreiten.

netzkern hat das Projekt vollständig agil mit dem Kunden umgesetzt. Die Digitalexperten haben dabei ein Design-Review und -Optimierungen durchgeführt sowie den vorhandenen Design-Styleguide adaptiert. Technisch wurde Sitecore implementiert und dazu ein vollautomatisches Deployment der Serverlandschaft binnen Minuten eingerichtet. Die GEDORE Redaktion wurde von netzkern mit Redaktionstrainings und -Coaching, bei der Content-Erfassung sowie bei der Suchmaschinenoptimierung unterstützt.

netzkern garantiert damit nicht nur einen perfekten Projektstart, sondern anhaltend gute Ergebnisse mit maximaler Performance, Sicherheit und Flexibilität im laufenden Betrieb, bei Content-Änderungen, Updates, Integrationen uvm.



"Die enge Zusammenarbeit mit den Experten von netzkern begeistert uns. Wir haben für alle Anliegen immer sofort eine passende Lösung, sei es bei technischen Fragen zu Sitecore, Themen wie SEO oder auch bei der Content-Erfassung, die vor Ort von einer Mitarbeiterin von netzkern unterstützt wurde. Mit Sitecore haben wir nun eine einfach nutzbare und gleichzeitig mächtige Plattform für unsere digitale Interaktion mit Kunden und Partnern", erklärt Michael Hilger, Teamleiter Marketing von GEDORE.