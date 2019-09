netzkern gewinnt mit Portallösung für Festool den Sitecore Experience Award 2019 für die beste personalisierte Experience

(press1) - 13. September 2019 - Die Full-Service Digitalagentur netzkern und der internationale Werkzeughersteller Festool wurden gemeinsam mit dem Sitecore Experience Award 2019 in der Kategorie "Best Personalized Experience" (Region Europa) ausgezeichnet. Das hochgradig personalisierte Kunden- und Händlerportal von Festool trägt zum Unternehmenserfolg bei: Festool und seine Händlern erhalten umfassende Erkenntnisse zu den Kunden, steigern die Kundenbindung und senken die Kosten in 31 Ländern.



Die Sitecore Experience Awards werden im Rahmen eines jährlichen, internationalen Wettbewerbs an Sitecore-Kunden und ihre Partner vergeben, die Projekte mit Leuchtturmcharakter im Bereich der digitalen Transformation und Customer Experience realisiert haben. Sie haben im Vergleich zu anderen Sitecore-Anwendern die digitalen Möglichkeiten besonders erfolgreich eingesetzt. Bei dem Sitecore-Award bewerben sich jedes Jahr mehrere Hundert Unternehmen aus Deutschland und der ganzen Welt.



"Glückwunsch an netzkern und Festool zu diesem wirklich herausragenden Projekt. Es zeigt, welch hohe geschäftliche Relevanz die Themen Personalisierung und Kundenportale heute haben. Und auch, wie exzellent Sitecore als Motor der digitalen Transformation in ganz unterschiedlichen Szenarien funktioniert", erklärt Jana Wichmann, Partner Manager Central Europe von Sitecore.



netzkern wurde als erfahrenster Sitecore Platinum Partner in DACH bereits mit einigen der begehrten Awards von Sitecore ausgezeichnet:

- Sitecore Experience Award 2015 in der Kategorie "Best Use of Commerce" für die Content- & E-Commerce-Lösung für den NWB Verlag

- Sitecore Experience Award 2015 in der Kategorie "Best Sitecore Digital Strategy" für das Kundenportal der EWE AG

- Sitecore Experience Award 2018 in der Kategorie "Best Business ROI" für die erfolgreiche digitale Transformation beim DAX 30-Konzern Vonovia

- Sitecore Experience Award 2019 in der Kategorie "Best Personalized Experience" für das hochgradig personalisierte Kunden- und Händlerportale von Festool



Die Story: Wie Sitecore und netzkern die digitale Transformation bei Festool unterstützen



Da Festool seine mehr als 6.000 Produkte, Verbrauchsmaterialien und Zubehörteile ausschließlich über Händler weltweit vertreibt, suchte Festool nach einem innovativen Weg, seinen Kunden einen digitalen Mehrwert zu bieten, um Daten und Erkenntnisse zu gewinnen und die Kundenbindung zu erhöhen. Den Kunden soll nicht nur ein perfektes Erlebnis bis zum Verkauf geboten werden, sondern ein perfektes Erlebnis über den gesamten Kundenlebenszyklus. Hier kam netzkern mit seiner digitalen Expertise ins Spiel.



Mit dem personalisierten Kundenportal myFestool, das über die Websites verfügbar ist, können Kunden und Händler Geräte einfach registrieren und von zahlreichen Vorteilen wie 36 Monate kostenlose Reparatur, Diebstahlschutz und vielem mehr profitieren. Sie können auf alle Dienste zugreifen, die sie benötigen, z. B. Online-Reparatur, Ersatzteile, Produktinformationen. Bei der Rücksendung von Produkten werden verschiedene Spezifikationen wie Produktgröße, Verpackungsart, Gefahrgut usw. automatisch in der Abrechnung berücksichtigt. Die Registrierungsdaten wiederum helfen Festool, den Kunden individuell zugeschnittene Zusatzangebote zu bieten und die Kundenbindung weiter zu erhöhen. Festool-Händler erhalten über das Portal wichtige Insights über Kunden.



netzkern hat haben viel Erfahrung mit Kundenportalen auf Basis von Sitecore und liefert Interessenten in einem praxisnahen E-Book Tipps zur Planung und dem richtigen Anforderungs-Management an die Hand.

https://www.netzkern.de/landingpages/kundenportale/