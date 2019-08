netzkern @ DMEXCO: Kundenportale und Self Services mit Sitecore leichtgemacht

(press1) - 22. August 2019 - Die Full-Service-Digitalagentur netzkern ist als einer der führenden Sitecore-Experten wie jedes Jahr auch vom 11. bis 12. September 2019 wieder auf dem Sitecore-DMEXCO-Stand vertreten. Der Sitecore Platinum Partner steht mit seinen Experten für Transformation, Design, Konzept, UX, Entwicklung, Betrieb und Online Marketing für alle Fragen rund um Sitecore zur Verfügung. Nachdem netzkern zur DMEXCO 2018 die Personalisierung der Web Experience in den Mittelpunkt gestellt hat und seither zahlreiche Kunden mit Workshops bei der Personalisierung ihrer Websites unterstützt hat, sind dieses Jahr "Kundenportale und Self Services mit Sitecore" der Messeschwerpunkt. netzkern verfügt aus zahlreichen Projekten über viel Lösungserfahrung im Portalbereich und erkennt besonders viel Bedarf bei Unternehmen im B2C und vor allem B2B.



"Kunden erwarten zunehmend individuelle Informationen wie Angebote, Verträge, Korrespondenz, Termine sowie Services und Tools in einem geschützten Portal. Unternehmen suchen nach Wegen, um ihre Service-Prozesse effizienter zu gestalten, Kosten zu sparen, die Kundenzufriedenheit zu steigern und mehr Umsatz mit Bestandskunden zu generieren", erklärt netzkern-Vorstand Dr. Daniel Schulten. "Mit zeitgemäßen Kundenportalen und Online Self Services können diese Ziele gematcht und die digitale Transformation vorangetrieben werden. Wir haben viel Erfahrung mit Portalen auf Basis von Sitecore und erläutern Messebesuchern gerne, was dabei zu beachten ist. Und natürlich sind wir auch zu allen anderen Fragen rund um Digitalprojekte mit Sitecore ansprechbar."



netzkern bietet sämtliche kreative, realisierende und werbende Leistungen für anhaltend erfolgreiche Web-, E-Commerce-, Online-Marketing- und Customer-Experience-Lösungen. Die Digitalexperten betreuen mit Bayer, Covestro, RWE und Vonovia bereits vier DAX 30 Konzerne sowie zahlreiche internationale Mittelständler und Brands vollumfänglich mit ihren Sitecore-Lösungen.



Jetzt bei Sitecore für Ihren Messebesuch anmelden >>

https://www.sitecore.com/de-de/company/news-events/dmexco-2019



NETZKERN-VORTRÄGE AM SITECORE-DMEXCO-MESSESTAND



11.9. + 12.9. "Sitecore Selfcare Portal In A Nutshell"

Zeitgemäße Self-Services zu planen und zu realisieren birgt besondere konzeptionelle, technische und organisatorische Herausforderungen. Markus Grün, CTO bei netzkern, erläutert am Beispiel erfolgreicher Projekte für deutsche Großunternehmen und Top-Brands wie Vonovia (Sitecore Experience Award 2017 Winner), Festool (Sitecore Experience Award 2018 Nominee), EWE, swb und DUS Airport, was Sie beim Aufbau erfolgreicher Kundenportale beachten sollten. Er umreißt Sitecores vielfältige Möglichkeiten bei diesem Thema, gibt Tipps zur Planung und dem richtigen Anforderungs-Management und erklärt technisch Wissenswertes zu Schnittstellen und Deployments mit X-Abhängigkeiten.