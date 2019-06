netzkern optimiert Website und Kundenportal von swb mit Sitecore

(press1) - 13. Juni 2019 - netzkern hat 2018 als Sitecore Lead-Agentur den Betrieb und die technische Optimierung der swb-Website übernommen. Der Energiedienstleiter swb versorgt Bremen, Bremerhaven und die Region mit Energie, Trinkwasser, Wärme, Internet- und Telekommunikation. Neben Angeboten für Neukunden sind umfassende Online Services für Bestandskunden von großer Bedeutung für die Vertriebsgesellschaften der swb-Gruppe. Deshalb haben die Digitalexperten von netzkern den bislang getrennten Online-Kundenbereich mit zahlreichen Customer Self Services rundum verbessert und nahtlos in die swb-Website integriert. Die Inhalte sind vollständig responsiv und können leicht redaktionell gepflegt und ausgebaut werden. Der geschützte Bereich bietet sämtliche Funktionen eines modernen Energie-Kundenportals. So können Kunden zum Beispiel ihre Vertragsinformationen und Dokumente einsehen, über eine intuitive Eingabemaske ihre Zählerstände mitteilen oder einen Ein-/oder Auszug melden. Zudem erhalten Kunden personalisierte Meldungen, mit denen swb situativ-gezielt auf ihre Kunden eingehen kann.



Die Online-Marketing-Experten von netzkern haben den swb-Marketers zudem die Grundlagen der Webseiten-Personalisierung in einem Personalisierungs-Workshop näher gebracht. Sie können nun Website-Inhalte personalisiert für bestimmte Nutzergruppen bzw. Vorgänge anzeigen lassen und durch diese passenden Angebote die Kundenzufriedenheit und den Erfolg des Online Marketings steigern.



Zusätzlich zum technischen Betrieb und der konzeptionell-strategischen Beratung haben die Digitalprofis nun auch die Design- und Frontend-Weiterentwicklung der swb-Webangebote übernommen. Neben dem weiteren Ausbau der Customer Self Services soll netzkern zukünftig auch die User Experience der gesamten Website steigern.



"netzkern hat uns von Anfang an mit Know-how, guten Ideen und viel Herzblut überzeugt. Unsere optimierten Online Self Services kommen bei den Kunden bereits sehr gut an und machen unsere Prozesse effizienter. Der Einstieg in das Thema Personalisierung mit Sitecore war überaus wertvoll und trägt erste Früchte. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit netzkern, nun auch in den Bereichen Konzeption und Design", sagt Melcher Wolff, Projektmanager bei der swb AG.