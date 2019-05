netzkern als Top 50 Internetagentur bestätigt

(press1) - 3. Mai 2019 - Die Digitalexpertise von netzkern ist stark gefragt: Die Full-Service-Digitalagentur aus Wuppertal hat sich nach acht starken Jahren des Wachstums unter den 50 umsatzgrößten Full-Service-Internetagenturen behauptet. netzkern ist zudem der größte inhabergeführte Sitecore Gold Partner in Deutschland, und wird voraussichtlich ab Juli 2019 zum Sitecore Platinum Partner. Das Internetagentur-Ranking basiert auf einer Initiative des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) in Koproduktion mit iBusiness und den Marketing-Fachmagazinen Horizont und W&V.



Die Gründer und Vorstände von netzkern, Dr. Daniel Schulten und Thomas Golatta, freuen sich über die Top 50 Platzierung und führen den Erfolg von netzkern insbesondere auf die besonders leidenschaftlichen Mitarbeiter zurück:



"Die Agenturlandschaft ist zunehmend von Zusammenschlüssen, Buy-outs und Übernahmen gekennzeichnet. Große Agenturnetzwerke dominieren immer mehr die Top 50. Wir beobachten diese Entwicklung genau. Dass wir uns in diesem, immer härteren Marktumfeld als unabhängige, inhabergeführte Full-Service-Agentur so gut behaupten, liegt auch an der Leidenschaft unserer Mitarbeiter. Wir brennen bereits im Pitch für die Projekte unserer Kunden. Das eint uns und hat uns zum Jahreswechsel gleich fünf neue Kunden gebracht", so die Vorstände. "Wir geben alles, um die Leidenschaft unserer Kernkräfte maximal zu fördern. 2018 haben wir beispielsweise auf agile Organisationsstrukturen umgestellt. Das war neben dem vielen Projektgeschäft zwar sehr anstrengend, aber lohnend zugleich. Weitere Erfolgsfaktoren sind unser einzigartiges Sitecore- und Kentico Know-how und sicher auch unser exzellenter Ruf im Markt. Wir kreieren gemeinsam mit dem Kunden User Experiences, die die Erwartungen oft toppen und Lösungen, die langfristig bestens funktionieren. Wir bieten unsere Full Service-Palette zudem nicht nur für große, internationale Kunden, sondern auch für Start-ups und kleinere Anbieter aus unserer Region. Für ganz unterschiedliche Kunden zu arbeiten, ist interessant und lässt einen nicht betriebsblind werden."



netzkern, der Top Arbeitgeber in Deutschland sucht weiterhin Verstärkung



netzkern wurde 2018 in einer unabhängigen Datenerhebung des Wirtschaftsmagazins FOCUS Business erneut zum Top Arbeitgeber Mittelstand gewählt. In die Studie flossen aktuelle Bewertungen aus Deutschlands größtem Arbeitgeberbewertungsportal Kununu.com ein. Unter den rund 2.800 bewerteten Unternehmen schaffte es netzkern unter die besten 10 Prozent. In der Branche Internet erreichten die Digitalexperten eine Top-Platzierung (# 32 unter 213 gelisteten Arbeitgebern). Bereits 2017 und 2016 erzielte netzkern eine vorderste Plätze beim großen Arbeitgeber-Ranking der Internetbranche und des Mittelstands.



netzkern sucht ständig nach Verstärkung. Insbesondere der Standort Hamburg soll personell noch deutlich ausgebaut werden. Interessenten mit einschlägiger Erfahrung im Digital Business, Entwicklung (speziell Sitecore) sowie Design und Konzeption können unter "Jobs" mehr erfahren und sich bewerben.