netzkern erhält europaweit erste "Sitecore 9 Experience Commerce"-Zertifizierung

(press1) - 25. März 2019 - Sitecore Experience Commerce™ integriert Content und E-Commerce auf einer Plattform und hilft bei der Umsetzung von Omnichannel-Einkaufserlebnissen, die Kunden begeistern. Der Sitecore Gold-Partner netzkern hat im November 2018 seine Mitarbeiter als erster Partner in Europa für die Lösung Sitecore Experience Commerce 9 zertifizieren lassen. Zwei der netzkern Kernkräfte haben sogar den höchstmöglichen Zertifizierungsstatus erreicht. netzkern bietet fortan Beratung, Konzeption, Design und Entwicklung für personalisierte Customer Experience & Commerce über verschiedene Touchpoints hinweg auf Basis von Sitecore Experience Commerce. Und zudem den richtigen Mix aus Online Marketing-Maßnahmen, um E-Commerce und digitale Angebote erfolgreich zu machen. netzkern arbeitet zudem an den ersten Sitecore-Plugins, um E-Commerce mit Sitecore noch effektiver und einfacher zu gestalten.



"Wir vereinen seit vielen Jahren die wohl größte Sitecore-Kompetenz bei netzkern. Neue Sitecore-Lösungen aus dem Effeff zu beherrschen und uns entsprechend zertifizieren zu lassen, sehen wir als angenehme Pflicht", erklärt Daniel Schulten, Vorstand bei netzkern. "Integrierte Content- & Commerce-Projekte auf Basis von Sitecore haben bei uns eine lange Tradition. Ob als Custom Commerce-Implementierung, in Interaktion mit SAP oder als Sitecore-Standardlösung: in unseren Projekten haben wir gefühlt schon alle denkbaren Konzept- und Technologie-Ansätze verfolgt und erfolgreich implementiert. Mit der mächtigen Sitecore 9 Experience Commerce Lösung wird die Realisierung kundenzentrierter E-Commerce-Anwendungen nun noch leichter und erfolgversprechender. Wir freuen uns sehr auf Projekte damit!"



https://www.netzkern.de/de-de/unsere-leidenschaften/e-commerce