DMEXCO: netzkern führt Sitecore-Kunden in die Welt der Personalisierung

(press1) - 3. September 2018 - Die Full-Service-Digitalagentur netzkern ist als einer der führenden Sitecore-Experten erneut als Partner auf dem Sitecore-DMEXCO-Stand dabei. Dieses Jahr ist jedoch eine besondere Premiere. Unter dem Motto "Personalisieren Sie Ihre Website - jetzt!" lädt netzkern alle Sitecore-Kunden und -Interessenten in seine SBOS-Klinik am Sitecore-Stand C060-C069in Halle 6. Die Personalisierungsspezialisten von netzkern nehmen Marketer in 40-minütigen One-on-Ones die Angst vor der Personalisierung ihrer Websites. Sie geben praktische Tipps und Vorgehensweisen, damit Sitecore-Kunden direkt mit der Personalisierung ihrer Webseiten beginnen können. Die SBOS-Klinik ist kostenlos - eine vorherige Terminabsprache wird empfohlen.



JETZT KOSTENLOS ZUR SBOS-KLINIK ANMELDEN: http://www.netzkern.de/SBOS-Klinik



Die SBOS-Aktivitäten von netzkern sind für Anwender/Redakteure/Marketer entwickelt und erfordern keinerlei technische Vorkenntnisse. Sie basieren auf den Sitecore Business Optimization Strategies (kurz: SBOS™) und wurden mit dem Wissen von Hunderten Implementierungen erstellt.



Als Vorgeschmack lädt netzkern am 12.9. zum Start der Messe gemeinsam mit Sitecore zu einem Business Breakfast ins Radisson Blu Hotel, direkt gegenüber dem Messeingang. Für das Frühstück registrierte Marketer und Sitecore-Interessenten erleben dort netzkerns spannende Keynote "Personalisieren Sie Ihre Website - jetzt!" und können sich entspannt über die faszinierenden Möglichkeiten austauschen, wie man von starren Gießkannen-Websites zu individuell-relevanten Experiences gelangt.

JETZT ZUM BUSINESS BREAKFAST ANMELDEN: https://www.sitecore.com/de-de/dmexco2018



Aber Personalisierung ist nur eins vieler Themen, die netzkern im Messegepäck hat. Als einer der ersten Sitecore-Partner in Deutschland überhaupt und einer der erfahrensten Sitecore Platinum Implementation Partner stehen die Kernkräfte für Gespräche zu sämtlichen Digitalthemen zur Verfügung: von der übergeordneten Experience-Strategie und dem passenden Ansatz für die Digitale Transformation über Tipps & Tricks im Umgang mit Sitecore bis hin zu Details aus dem Online-Marketing.



NETZKERN-VORTRÄGE AM SITECORE-DMEXCO-MESSESTAND



12.9. "SITECORE EXPERIENCE ACCELERATOR"

Wie kann man mal eben eine Sitecore Landingpage bauen? Wie kann ich mir meine Seiten "zusammenklicken" oder wie können Redakteure/Business User den Aufbau einer Seite maßgeblich selber gestalten? All diese Fragen kann SITECORE EXPERIENCE ACCELERATOR lösen. Christopher Wojciech, Head of Consulting von netzkern und Sitecore MVP, zeigt, wie Marketer mit Sitecore mehr Freiheit schaffen und einen schnelleren Time-to-Market erzielen.



12.9. "GETTING STARTED MIT SITECORE JSS"

Eine kurze Einführung in Sitecore Javascript Services. Eine Sitecore Solution mit Angular? Wie geht das? Christopher Wojciech erklärt die Bedeutung der Sitecore Javascript Services und zeigt, wie man mit modernen Frontend-Technologien und Sitecore zusammenarbeiten kann.



13.9. "METHODEN AUS DER USABILITY-WELT"

Erfolgreiche Projekte kennen die Bedürfnisse der Interessenten oder Kunden. Gute Usability (Nutzerfreundlichkeit) erfüllt grundlegende Bedürfnisse. Was aber macht Usability bei Web-Projekten aus? Die netzkern Konzepterinnen Jenny Funk & Linda Plantenga erläutern methodische Herangehensweisen, um die Usability von Websites und Apps zu optimieren.



