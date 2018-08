netzkern und Vonovia gewinnen Sitecore Experience Award 2018 für digitale Exzellenz

(press1) - 21. August 2018 - Die Full-Service Agentur netzkern und Deutschlands führendes Immobilienunternehmen Vonovia wurden gemeinsam mit dem Sitecore Experience Award 2018 in der Kategorie "Best Business ROI" (Region Europa) ausgezeichnet. Die Sitecore Experience Awards werden im Rahmen eines jährlichen, internationalen Wettbewerbs an Sitecore-Kunden und ihre Partner vergeben, die in punkto Experience und Transformation hervorstechen. Sie haben im Vergleich zu anderen Sitecore-Anwendern die digitalen Möglichkeiten besonders erfolgreich eingesetzt. Bei dem Sitecore-Award bewerben sich jedes Jahr mehrere Hundert Unternehmen aus Deutschland und der ganzen Welt.



Vonovia stellt als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieterinnen und Mieter in den Mittelpunkt. Um diese immer weiter zu verbessern, setzt der DAX30 Konzern auf netzkern als Partner. netzkern hat auf Basis der Sitecore Experience Platform ein neues Intranet aufgebaut und die Kommunikation mit den 9.500 Mitarbeitern optimiert. Geschäftlich noch bedeutender und ausschlaggebend für den Award-Gewinn ist das von netzkern 2017 realisierte Kundenportal von Vonovia. Kundinnen und Kunden können darin sämtliche Fragen und Anliegen rund um die Uhr online klären. Besichtigungen oder Reparaturtermine etc. sind hier übersichtlich aufgeführt. Jegliche Anfragen sowie Schadensmeldungen (inkl. Fotoupload) lassen sich bequem online erledigen ohne immer wieder eigene Daten einzutragen oder durchzugeben. Zudem sind sämtliche Daten des Mietvertrags abrufbar. Im digitalen Postfach sind Abrechnungen und weiterer Schriftverkehr abgelegt. Haben sich die Kontaktdaten geändert oder möchte die Kundin oder der Kunde Erreichbarkeiten festlegen, ist auch dies online möglich. Besteht Interesse an einer Wohnung, kann die Wunschauswahl in einer Warenkorbfunktion hinterlegt und später erneut aufgerufen werden.



Mit rund 394.000 eigenen Wohnungen bringen die modernen, stets verfügbaren Self-Services zufriedenerer Kunden. Das Feedback und Engagement von Kunden/Mietern ist ausgesprochen gut. Das zeigte auch der User-Testtag, den Vonovia vor Livegang mit Mieterinnen und Mietern durchgeführt hat. Um den Service für die Kunden weiter zu verbessern, wird es künftig vielfältige weitere Funktionen geben.



"Wir freuen uns sehr über den Gewinn eines weiteren Sitecore Experience Awards. Sitecore ist bei Vonovia seit 2016 für die digitale Transformation im Einsatz. Das Unternehmen modernisiert mit unserer Unterstützung die digitalen Schnittstellen zu deren Zielgruppen. Insbesondere die Interaktion mit Hunderttausenden Mietern über das neue Kundenportal bringt zahlreiche geschäftliche Vorteile. Wir arbeiten bereits an weiteren innovativen Anwendungen mit klaren Business-Vorteilen", erklärt Thomas Golatta, Vorstand der netzkern AG.



Bereits 2015 gewann netzkern den Sitecore Experience Award in der Kategorie "Best Use of Commerce Award" mit der Content- & E-Commerce-Lösung für den NWB Verlag und den "Best Sitecore Digital Strategy Award" für das Kundenportal der EWE AG.



netzkern war einer der ersten Sitecore-Partner in Deutschland, ist einer der wenigen Sitecore Platinum Implementation-Partner und stellt eines der größten Sitecore-Teams in der DACH-Region.



Die Full-Service-Spezialisten sind am 12. und 13. September auf der Leitmesse für die digitale Wirtschaft, Marketing und Innovation am Sitecore-Stand C060-C069in Halle 6 dabei: http://dmexco.netzkern.de/