netzkern bringt Sitecore-Anwendern Personalisierung bei

(press1) - 13. August 2018 - Die Sitecore Experience Platform gehört laut Gartner zu führenden Lösungen für WCM und digitales Marketing. Die Sitecore Platform bietet insbesondere die Möglichkeit, Webseiten und andere Kanäle durch Personalisierung für alle Zielgruppen relevanter zu gestalten. Dennoch nutzen noch sehr wenige Marketer die per se einfach anwendbaren Funktionen. Der erfahrene Sitecore Platinum Partner netzkern widmet sich zur DMEXCO voll diesem Thema und bietet allen Sitecore-Anwendern und Interessenten einen Einstieg zur einfachen Personalisierung mit Sitecore.



"Ein Großteil der Sitecore Anwender möchte den Zielgruppen relevante, personalisierte Inhalte bieten und sich damit vom Wettbewerb abheben. Aber sie wissen nicht so recht, wie sie mit der Personalisierung starten sollen. Wir holen Sitecore-Redakteure und -Marketer mit unserem Sitecore-Personalisierungs-Angeboten ab und zeigen ihnen, wie sie eine ganz konkrete Personalisierungsanleitung für das für sie aktuell wichtigste Szenario entwickeln können - ganz ohne technische Vorkenntnisse", erklärt David Hefendehl, Online-Marketing-Experte bei der Full Service Digitalagentur netzkern.

Los geht es mit einem von Sitecore gehosteten Webinar zum schnellen Einstieg ins Thema Personalisierung am 28. August 2018 um 11.00 Uhr (Registrierte erhalten den Mitschnitt des Webinars). Jetzt anmelden: https://event.on24.com/wcc/r/1808353/983E8A3DC5C4DF7B9D7455F09925E479



Auch auf der DMEXCO (am 12.9. und 13.9. in Köln) können sich Interessenten gemeinsam mit netzkern in die Welt der individualisierten Websites begeben. netzkern ist mit seiner SBOS-Klinik auf dem Messestand von Sitecore (Halle 6 / C060 - C069) dabei und bringt Sitecore Anwendern das Thema näher. Die DMEXCO ist der wichtigste Treffpunkt für Entscheider aus Digital Business, Marketing und Innovation in Europa. netzkern ist zudem Partner des Sitecore Business Breakfast / Workshops. Am 12.9. laden netzkern und Sitecore im Radisson Blu Hotel direkt gegenüber dem Messeingang zu einem informativ-unterhaltsamen Frühstück, bei dem sich alles um relevante Experiences mit der Sitecore Experience Platform dreht. Anmeldung über die Rubrik Workshop bei Sitecore: https://www.sitecore.com/de-de/dmexco2018

Die Personalisierungs-Angebote von netzkern basieren auf den Sitecore Business Optimization Strategies (kurz: SBOS™) und wurde mit dem Wissen von Hunderten Implementierungen erstellt.



"Die Sitecore Experience Platform bietet eine mächtige Personalisierungs-Engine. Wir nehmen die Teilnehmer in unserem Webinar, auf der DMEXCO und in unseren Workshops an die Hand und zeigen, das komplex nicht kompliziert bedeutet! Sie wissen anschließend, an welchen Stellschrauben Sie drehen können, um Inhalte im jeweils passenden Kontext anzuzeigen und ihre Website deutlich relevanter und erfolgreicher zu gestalten", verspricht David Hefendehl.

