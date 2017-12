FOCUS-Business: netzkern ist ein "Top-Arbeitgeber Mittelstand 2018"

(press1) - 15. Dezember 2017 - netzkern tut viel für seine Mitarbeiter. Die . Digitalagentur wurde aufgrund der hohen Mitarbeiterzufriedenheit in einer großen Studie von Focus-Business und Kununu.com als einer der besten Arbeitgeber im Mittelstand ausgezeichnet. In der weit gefassten Branche "Internet" schaffte es die Digitalagentur mit Standorten in Wuppertal und Hamburg auf Platz 14 von 112 gelisteten Unternehmen. Das Ranking stützt sich auf rund 13.000 Datensätze mit mehr als 324.000 Arbeitgeberurteilen des Bewertungsportals Kununu. Berücksichtigt wurden Unternehmen mit mindestens elf und höchstens 500 Mitarbeitern. "Die Focus-Business Studie verdeutlicht, welche Mittelständler aus Sicht der Arbeitnehmer besonders empfehlenswert sind", erklärt Volker Bernhardt, Head of Publishing Focus Line Extensions.



Leidenschaft für das Digitale und die Mitarbeiter



"Die Zufriedenheit unserer Kernkräfte liegt uns extrem am Herzen. Dafür bieten wir modernst ausgestatteten Bürolofts, diverse interne und externe Weiterbildungsangebote, flexible Gestaltung der Arbeit und vieles mehr. Was unsere Mitarbeiter aber besonders schätzen, ist der tolle Spirit bei uns im Kern. Wir sind alle sehr begeisterungsfähig und teilen den Spaß am gemeinsamen Erfolg. Eben leidenschaftlich digital", so Dr. Daniel Schulten, Vorstand von netzkern. Ein weiteres Beispiel, mit dem netzkern positiv unter den Digitalagenturen in der DACH Region hervorsticht, ist sein Mitarbeiter-Beteiligungsprogramm. Die zahlreichen beteiligten Kernkräfte (netzkern-Mitarbeiter) erhalten tiefere Einblicke in die Entwicklung des Unternehmens - beispielsweise durch die just heute stattfindende Jahreshauptversammlung - und eine noch engere Bindung zu ihrem Arbeitgeber.



netzkern sucht ständig nach Verstärkung. Insbesondere der Standort Hamburg soll 2018 personell noch deutlich ausgebaut werden. Interessenten mit einschlägiger Erfahrung im Digital Business, Entwicklung (speziell Sitecore) sowie Design und Konzeption können unter http://www.netzkern.de/karriere mehr erfahren und sich bewerben.