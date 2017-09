dmexco 2017: netzkern präsentiert Leidenschaft für Sitecore und Online-Marketing

Auch dieses Jahr ist netzkern - Sitecore Platinum Implementation Partner und Mongo DB Partner - wieder am Sitecore-dmexco-Stand A69 in Halle 6 Stand dabei. Die Experten stehen für Fragen rund um die Sitecore Experience Platform und digitale Anwendungen zur Verfügung. Es gibt Tipps & Tricks im Umgang mit Sitecore und etliche Anker für interessante Gespräche:



Digitale Transformation, Industrie 4.0 und Content Marketing mit Sitecore



Die erfahrenen Berater von netzkern beantworten jegliche Fragen und diskutieren Ideen zum digitalen Wandel. Welche Chancen und Risiken ergeben sich für Marketing, Service und Vertrieb? netzkerns Digitalexperten wissen, was heute alles machbar ist und haben bereits Dutzende Digitalstrategien gemeinsam mit internationalen Großkunden ausgearbeitet und realisiert.



Digitales Marketing rund um die Sitecore Anwendung



Ein herausragender digitaler Auftritt ist das eine. Den Wettbewerb um Kunden, Mitarbeiter und Brand-Awareness bestehen Unternehmen heute aber nur mit begleitenden, smarten Maßnahmen. Das Online-Marketing-Team von netzkern zeigt anhand zahlreicher Beispiele, wie Sitecore Anwendungen mit der passenden OM-Strategie erst richtig zünden. Zum Angebot gehören strategische Analyse bestehender Online-Marketing-Aktivitäten, Zieldefinition, Planung und Betreuung von Kampagnen im Paid- und Earned-Media-Bereich, Social Media Planning und Content Scheduling sowie Performance-Optimierung der Kampagnen.



Herausragend sicheres, datenschutzkonformes Hosting für Sitecore



Selbst das sicherste Rechenzentrum kann mal ausfallen. Nicht so mit "Hosting by netzkern". Das Angebot wurde mit Server- und Storagesystemen an zwei komplett unabhängigen Standorten in Deutschland realisiert, die per direkter, vierfacher 10GB-Glasfaserstrecke verbunden sind. Mit diesem, den höchsten Performance- und Sicherheitsstandards genügenden Datacenter-Cluster garantiert netzkern seinen Kunden allerhöchste Ausfallsicherheit. Unternehmen haben immer einen verantwortlichen Ansprechpartner für alle Fragen rund um ihre Applikationen und deren Betrieb.



netzkern trägt mit Vorträgen und Sitecore-Demos (s. u.) zum offiziellen Programm am Sitecore-Messestand bei:



13.09. - 12.00 Uhr Vortrag: Die Magie des Sitecore Path Analyzers

Christopher Wojciech, Head of Sitecore & Consulting, netzkern

13.09. - 14.00 Uhr Demo: Sitecore Experience Accelerator

14.09. - 11.00 Uhr Demo: Sitecore Data Exchange Framework

14.09. - 13.30 Uhr Vortrag: Online Marketing Tipps & Tricks mit Sitecore Business Optimization Services

David Hefendehl, Head of Online Marketing, netzkern

14.09. - 15.00 Uhr Demo: Custom Modul zum Vergleichen von Layouts



Die dmexco ist die globale Business- und Innovationsplattform der digitalen Wirtschaft. Die weltweit führende Messe und Konferenz der Digiconomy findet am 13. & 14. September 2017 in Köln statt.