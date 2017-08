Flughafen Düsseldorf hebt mit netzkern digital ab

(press1) - Wuppertal, 08. August 2017 - netzkern sorgt als digitale Lead-Agentur des Flughafens Düsseldorf für kontinuierliche Verbesserungen der Sitecore-basierten Websites, allen voran www.dus.com. Die Sitecore-Experten konzipieren, gestalten und realisieren zudem neue Angebote, wie das Web-Special zum Flughafen-Jubiläum: https://www.dus.com/de-de/konzern/unternehmen/flughafengeschichte



Das von netzkern realisierte Event-Modul ist ein neugestaltetes Highlight der Website und trotz dreier paralaxer Ebenen vollständig durch die Redakteure verwalt- und pflegbar. Ziel war, eine Verbindung aus Tradition und Moderne zu schaffen. Nutzern wird eine faszinierende Reise durch 90 Jahre Flughafengeschichte geboten. Viele Videos, Bilder und Zeitzeugenberichte animieren dazu, immer tiefer in die Vergangenheit einzutauchen und so die Entwicklung des wichtigsten Verkehrs-Hubs von Nordrhein-Westfalen buchstäblich zu erleben. Die DUS Online-Redaktion kann das Modul leicht für zukünftige Events oder Specials adaptieren und einsetzen.



Hinter der einfach nutzbaren und servicestarken dus.com verbirgt sich eine komplexe Systemintegration. Sitecore dient hier als Integrationsplattform und als Content Management System gleichzeitig. Auch für Storytelling und Corporate Publishing wird Sitecore eingesetzt: Das Online-Magazin DUSmomente https://dusmomente.com/ liefert spannende Geschichten aus der Airportwelt.



"Als einer der führenden Flughäfen Deutschlands möchten wir in punkto digitaler Experience und Reisekomfort ganz vorn sein. Dazu gehören nicht nur aktuelle Informationen zu Flügen und unserem Flughafen, sondern auch Online-Services wie die komfortable Buchung eines Parkplatzes über die Website oder einer unserer beliebten Airporttouren. dus.com wird für unsere mehr als eine Millionen Nutzer pro Monat immer wertvoller und wichtiger", erklärt Nicolas Hunloh, Leiter Digital & Social Media Unternehmenskommunikation vom Flughafen Düsseldorf. "netzkern hat uns von der Pitchphase an stets mit enormer Leidenschaft und bestem Know-how überzeugt. Das aktuelle Web-Spezial zu unserem 90zigsten Jubiläum ist nur ein sichtbarer Erfolg des Engagements. Viele wichtige Verbesserungen wie schnellere Releases, effizientere Prozesse und sicherer Betrieb haben die Sitecore-Experten im Hintergrund für uns geschaffen."



Ein Beispiel für die Verbesserungen im Hintergrund ist auch der neukonzipierte und gestaltete Landeplatzgebühren-Kalkulator, den netzkern in einer Extranet-Anwendung für den Flughafen umgesetzt hat. Mit dieser speziellen Lösung können Airlines ihre Landegebühren individuell berechnen und so besser planen. Zugrunde liegen verschiedene Paramenter sowie ein Bonussystem. Zudem hat netzkern die Schnittstelle (API) für die Flughafen-App "Passngr" entwickelt. "Passngr" ist ein Gemeinschaftsprojekt der Flughäfen Düsseldorf, Hamburger, München und Münster-Osnabrück. Urlaubsreisende und Vielflieger erhalten alle relevanten Informationen der drei Airports mit nur einer App - unkompliziert und bequem.



"Bei dus.com spielen wir bislang unsere Sitecore-Expertise aus, indem wir die Website und die diversen Integrationen sicherer, schneller und effizienter pflegbar machen. Wir machen das Fundament besser und bauen an. Wir freuen uns nun sehr darüber, mit dem Web-Spezial zum Jubiläum auch unsere konzeptionelle und gestalterische Kreativität unter Beweis stellen zu können", sagt Dr. Daniel Schulten, Vorstand der netzkern AG.