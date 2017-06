netzkern entfesselt Website von Crem Solutions mit Sitecore

(press1) - 14. Juni 2017 - netzkern hat die Website von Crem Solutions www.crem-solutions.de auf Basis der Sitecore Experience Platform rundum überarbeitet und technisch auf neue Beine gestellt. Der Anbieter von Immobilienverwaltungs-Software bietet seinen Kunden einen modern gestalteten, klar gegliederten und dadurch überzeugenden Zugriff auf seine Lösungsangebote und Services - von überall, zu jeder Zeit, mit jedem Device perfekt abrufbar.



Das Marketing von Crem Solutions kann die Website frei gestalten und so für ein interessantes Gesamterlebnis sorgen. netzkern hat den Auftritt mit flexiblen Seitenelementen und der Verwendung von Flexbox von seiner starren Seitenstruktur gelöst und so Raum für die kreative Gestaltung der Einzelseiten, Landingpages und Formulare geschaffen. Die Redakteure wurden von netzkern geschult und können die Seiten komplett eigenständig in Sitecore pflegen.



"netzkern hat uns von der Auswahl des Systems über das Coaching zur Konzeption und dem Design bis hin zum Aufbau der neuen Website umfassend beraten und betreut. Die von uns entwickelten Designs haben die Sitecore-Experten wie gewünscht schnell und makellos umgesetzt. Unseren Kunden und Interessenten bieten wir eine moderne, technisch ausgereifte und äußerst nutzerfreundliche Website. Wir können Inhalte und Strukturen in Sitecore ganz einfach eigenständig pflegen und so unser digitales Angebot kontinuierlich ausbauen. Das erleichtert unsere tägliche Arbeit sehr. Der neue Auftritt kommt super bei unseren Kunden und Geschäftspartnern an", erklärt Philipp Spitz, Leiter Marketing bei Crem Solutions.