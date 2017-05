netzkern unter den Top 50 Internetagenturen

(press1) - 5. Mai 2017 - netzkern ist in den letzten Jahren mit seiner Leidenschaft für das Digitale und viel Kompetenz in gefragten Bereichen und Technologien wie Sitecore stark gewachsen. In nur sechs Jahren gelang der inhabergeführten Wuppertaler Agentur mit weiterem Standort in Hamburg ein Sprung vom Platz 123 auf Platz 47 im offiziellen Internetagentur-Ranking. In 2016 konnten die Digitalexperten namhafte Neukunden wie Deutschlands führendes Immobilienunternehmen Vonovia, den Flughafen Düsseldorf, den internationalen Werkzeughersteller Festool sowie das Schweizer Technologieunternehmen COMET Group gewinnen. Erste realisierte Projekte sind bereits online. Damit machte das netzkern-Team einen Umsatzsprung um rund 37 % gegenüber dem bereits herausragenden Vorjahr. Sie waren damit erneut erfolgreicher als der Gesamtmarkt und schlugen diesen um 100% obwohl sich dieser mit stolzen 18% Umsatzgewinn nach oben bewegte.



"Wir alle sind begeistert, es als eine der stärksten und am schnellsten wachsenden Internetagenturen im deutschsprachigen Raum in die Top 50 geschafft zu haben! 2016 konnten wir Umsatz und Mitarbeiterzahl erneut deutlich steigern. Das ist wichtig, um unseren Kunden die Expertise und Manpower zu bieten, die sie für ihre Projekte und die Herausforderungen der Digitalen Transformation benötigen", erklären die beiden Gründer und Vorstände, Dr. Daniel Schulten und Thomas Golatta. "Für unsere leidenschaftliche Verbindung aus Beratung, technischer Kompetenz und Kreativität sowie für unser besonderes Know-how mit den Systemen von Sitecore und Kentico sind wir international bekannt. Motor unserer Leidenschaft sind unsere 90 Kernkräfte. Sie zählen zu den Besten in ihrem Bereich."



netzkern tut viel für die Zufriedenheit seiner Experten: angefangen von modernst ausgestatteten Bürolofts über gezielte, umfangreiche Weiterbildungsprogramme bis hin zur flexibleren Gestaltung der Arbeit nach agilen Prinzipien. Das quittierte kürzlich eine Untersuchung von kununu, der größten Arbeitgeber-Bewertungsplattform in Europa: Unter den 145 gelisteten Agenturen in Deutschland landete netzkern auf Platz 1; also bester Arbeitgeber der Internetbranche in Deutschland.



netzkern sucht ständig personelle Verstärkung in Wuppertal und Hamburg: https://www.netzkern.de/ueber-uns/karriere



Das Internetagenturranking wird von HighText iBusiness gemeinsam mit dem Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) und den Marketing-Fachmagazinen Horizont und W&V herausgegeben. Hier das vollständige 2017-Ranking: http://www.internetagentur-ranking.de/ranking_2017/alle.html