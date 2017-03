netzkern unter den Top-100 Google-Spezialisten in Deutschland

Die Digitalagentur netzkern gehört zu den wichtigsten Agenturen für Suchmaschinenoptimierung in Deutschland. Das ergab das heute veröffentlichte Ranking "Top-100-SEO-Agentur 2017", das gemeinsam vom Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. und dem Fachmagazin iBusiness erhoben wird. Mit der Top-Platzierung untermauern die Online-Marketing Experten aus Wuppertal und Hamburg ihre Google-Expertise.



Mit Maßnahmen zur Suchmaschinenoptimierung lässt netzkern die Webseiten ihrer Kunden in den unbezahlten Suchergebnissen bei Google weit oben erscheinen. Gepaart mit Suchmaschinenwerbung (SEA), Werbung auf Social Media-Plattformen und Influencer Marketing unterstützen die Experten von netzkern Unternehmen dabei, Kunden gezielt über alle digitale Kanäle zu erreichen.



"Wir helfen unseren Kunden auch international dabei, Suchmaschinenoptimierung strategisch anzugehen, um langfristig weit oben in den Ergebnissen bei Google und Co. zu erscheinen. Wir entwickeln dafür das passende Maßnahmenpaket aus Keyword- und Konkurrenzanalysen, Schulungen der Redaktionsteams und Aufbau eines aussagefähigen Reportings. Bei internationalen Unternehmen ist eine zentral aufgesetzte SEO-Strategie ein wichtiger Bestandteil des digitalen Erfolgs in allen Ländern", erklärt David Hefendehl, Head of Online Marketing und zertifizierter Google Experte bei netzkern. Zu den SEO-Kunden von netzkern zählen Unternehmen aus allen Branchen wie die Tankstellenmarke HEM, die Wirtschaftskanzlei Noerr, der Hersteller ASLAN, der Teilnehmermanagement-Anbieter Guest-One, die Zahnarztpraxis Dr. Aghasadeh uvm.



Über das Ranking "Top-100-SEO-Agentur 2017": Die Auswahl der Top-SEO-Agenturen erfolgt auf Basis des Branchen-Sichtbarkeits-Index der Unternehmen, ihrer Mitarbeiterzahl, der Sichtbarkeit auf Branchenveranstaltungen sowie der Gütesiegel der Unternehmen.