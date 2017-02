netzkern bringt Zahnarztpraxis Aghasadeh bei Google nach vorne

(press1) - 16. Februar 2017 - Mehr als 50 Prozent aller Website-Aufrufe erfolgen heute über Smartphones und andere Mobilgeräte, Tendenz steigend. Darauf reagiert Google und wird in diesem Jahr die Suche umstellen und nur noch mobil-optimierte Websites in den Suchergebnissen anzeigen. Dieser Schritt des Suchmaschinenplatzhirschen ist praktisch ein Todesurteil für veraltete Seiten ohne Responsivität.



Viele Unternehmen und Dienstleister haben bereits darauf reagiert und ihre Website von der Wuppertaler Digitalagentur netzkern auf den neuesten Stand bringen lassen. So auch Zahnarzt Dr. A. Aghasadeh. "Viele Neukunden finden über die Google-Suche zu uns. Etliche nutzen ihr Smartphone, um sich über unsere verschiedenen Leistungen von unterwegs aus zu informieren und dann gleich anzurufen. Es war also geschäftlich eine klare Entscheidung, unsere Website technisch und gestalterisch auf den neuesten mobilen Stand zu bringen - und zwar noch bevor wir durch die Google-Umstellung kaum noch gefunden worden wären", erklärt der Zahnarzt, der mit einem Team von 27 Kolleginnen und Kollegen für höchst professionelle, moderne Behandlungen steht.



Bei der Realisierung von www.aghasadeh.de hat netzkern eine perfekte Balance aus schneller Ladegeschwindigkeit, aussagekräftigen Inhalten, einfacher Bedienbarkeit und attraktivem Design geschaffen. Alles vier sind wichtige Punkte, um bei Google-Suchergebnissen vorne angezeigt zu werden. Die neue Website transportiert mit großformatigen Bildern der Praxis und des Teams das besondere Image und die Philosophie der Praxis. Kunden finden ausführliche Informationen zu den verschiedenen Leistungen - und auch der nächste Termin ist mit wenigen Klicks online vereinbart.



Dank der responsiven Website können sich nun alle Kunden auch von unterwegs aus problemlos über die Leistungen des Zahnarztes informieren. Die mobilen Zugriffe sind seit dem Relaunch um 400 Prozent gestiegen, die Terminanfragen sind ebenso angezogen. Auch der Algorithmus von Google bewertet die mobil-optimierten Aghasadeh-Website positiv und quittiert dies mit einem deutlich besseren Google-Score. Resultat: Sinkende Kosten für bezahlte Anzeigen bei Google. "Dr. Aghasadeh profitiert also von einer höheren Reichweite und Auffindbarkeit seines Angebots und von langfristigen Einsparungen für Werbeanzeigen bei Google", fasst David Hefendehl, Head of Digital Marketing & Commerce bei netzkern die Effekte der responsiven Website zusammen.



Als technische Basis von www.aghasadeh.de setzte netzkern das Content-Management-System Kentico ein. Die Wuppertaler Web-Experten haben das Kentico CMS bereits bei Dutzenden Kunden wie Baeumer & Co, INCENTO, Ghorban Delikatessen, Guest-One, Hopfgarten Rechtsanwälte, Kindertal, WSV uvm. implementiert. Die Software ist vergleichsweise kostengünstig, einfach zu bedienen und bietet viele fertige Bausteine für ganz unterschiedliche Anwendungen wie Magazine, Websites, Blogs, Intranets und Web-Shops.