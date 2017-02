netzkern Berater wird von Sitecore erneut als MVP geadelt

(press1) - 3. Februar 2017 - Sitecore, global führender Experience Management Software Hersteller, hat die wichtigsten Sitecore-Experten weltweit mit dem Titel Sitecore MVP 2017 geehrt. In Deutschland gab es lediglich zwei Preisträger. Erneut dabei ist Christopher Wojciech, Head of Consulting Group der netzkern AG, dem diese Ehre bereits 2016 sowie 2008 zuteilwurde. Er überzeugte die Sitecore Jury durch sein unermüdliches Engagement, Sitecore in komplexen, internationalen Anwendungen als erfolgreiche Lösung zu etablieren. Zu seinen Kunden der letzten Monate gehörten zwei DAX-Konzerne, ein japanischer Technologie-Marktführer, eine führende Tankstellenmarke sowie der Betreiber eines der größten Flughäfen Deutschlands. Der netzkern Mann zeichnete sich zudem als Initiator und wichtiger Treiber der Sitecore Usergroup Deutschland aus.



Christopher Wojciech und sein Team genießen im Rahmen des globalen MVP-Programms weiterhin einen einjährigen Sonderstatus mit verschiedenen Vorteilen und Förderungen, beispielsweise den privilegierten Zugriff auf neue Versionen der Sitecore Experience Platform oder auch den direkten Kontakt zum Produkt-Team und zum Sitecore-Management.



Mit den MVP-Titeln und den gewonnenen Sitecore Experience Awards untermauert das netzkern-Team seine Einzigartigkeit im Sitecore-Umfeld. netzkern unterstützt mit 45 Sitecore-zertifizierten Kolleginnen und Kollegen seit vielen Jahren internationale Kunden bei der Planung und Realisierung, beim Betrieb und beim Ausbau ihrer komplexen Sitecore-Projekte sowie bei der Digitalen Transformation und im Bereich Online Marketing. netzkern ist bekannt für seine Leidenschaft und die Qualität seiner Projekte. Die netzkern-Experten werden zudem immer wieder als "Feuerwehr" involviert, wenn andere nicht mehr weiterkommen.



"Mit dem Titel Sitecore MVP ehren wir Experten, die sich im besonderen Maße für Sitecore und unsere Community stark machen. Sie tragen mit ihrem Wissen und Engagement maßgeblich dazu bei, mit Sitecore relevante Kundenerlebnisse zu schaffen, die die Zielgruppe begeistern, Treue fördern und Umsätze steigern", sagt Marc O. Schneider, Vice President Sales von Sitecore (DACH Region).