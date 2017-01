netzkern wirft BHC mit neuer Website digital an die Spitze

(press1) - 30. Janunar 2017 - Die Wuppertaler Internet-Agentur netzkern hat den neuen Auftritt des Bergischen Handball-Club 06 konzipiert, modern gestaltet und für alle Endgeräte optimiert umgesetzt. Mit der neuen Website www.bhc06.de ist der BHC nicht nur technisch und gestalterisch auf der Höhe der Zeit. Er bietet seinen Fans ein insgesamt deutlich besseres Nutzererlebnis mit aufgeräumter Navigation und einfachen Klickwegen.



netzkern ließ dafür kein Pixel auf dem anderen: Angefangen mit einer Analyse des bestehenden Online- und Offline-Auftritts wurde ein umfassender Anforderungskatalog erstellt, der gestalterische, technische, funktionelle und inhaltliche Ziele beinhaltete. So sollte beispielsweise die Mannschaft visuell und informativ in den Mittelpunkt rücken, das Design inklusive genutzter Schriftarten in Web und Print vereinheitlicht werden und die Seiten auch auf mobilen Endgeräten überzeugen. Auf Basis sogenannter Wireframes bzw. Clickdummies konnte der BHC die visuelle und konzeptionelle Vorarbeit von netzkern erleben und bewerten.



Ergebnis des mehrmonatigen Relaunch-Prozesses ist eine neue Website, die ebenbürtig zu großen Sport-Websites ist. www.bhc06.de begrüßt die Nutzer mit großbebilderten Neuigkeiten zu den Spielen bzw. zum Verein. Bilder der Teammitglieder in Aktion transportieren die hohe Dynamik des Sports und laden ein, live dabei zu sein. Ein Teaser zeigt den nächsten Bundesliga-Spieltermin der Herren an - Karten dafür können direkt online bestellt werden.



Unter "Teams" werden sämtliche Mannschaften des BHC übersichtlich mit ihrem aktuellen Tabellenplatz, den nächsten Spielterminen sowie Statistiken aufgelistet. Die Fans erhalten Hintergrundinformationen zu Trainer, Spielkader und Funktionsteam sowie zu den Fanclubs und den zahlreichen Partnern. Die Seite ist auf alle Endgeräte visuell definiert worden, so dass der Spaß auf dem Smartphone ebenso hoch ist, wie auf dem Desktop oder Tablet-PC.



"Mit der neuen Website haben wir eine moderne Schnittstelle zwischen Verein, Mannschaften und unseren verschiedenen Zielgruppen geschaffen. Alle relevanten Informationen sowie nützliche Services wie Ticketbuchungen sind auch von unterwegs aus mit Smartphone und Tablet leicht nutzbar. Mit dem neuen System können wir den Auftritt sehr effektiv aktualisieren und zukünftig um Funktionen wie Liveticker, Partnerflächen oder einen Online Shop erweitern. Zudem haben wir unser Erscheinungsbild im Web und Print vereinheitlicht. Wir sind mit der konzeptionellen, gestalterischen und technischen Arbeit der Internetagentur netzkern vollends zufrieden. Die ersten Reaktionen untermauern unsere Begeisterung", erklärt BHC-Geschäftsführer Philipp Tychy.



netzkern setzte das Web Content Management System "Kentico" als technische Basis zur einfachen Pflege des Auftritts ein. Das System beinhaltet verschiedene Bausteine wie Bildergalerien, Umfragen oder Bewertungen. Die Verantwortlichen erhalten detaillierte Analysen zur Nutzung ihrer Webseiten. Sie wissen dadurch, was gut bei den Nutzern ankommt und können besser auf Interessen reagieren. Die Wuppertaler Web-Experten haben das Kentico CMS bereits bei Dutzenden Kunden wie Baeumer & Co, INCENTO, Ghorban Delikatessen, Guest-One, Hopfgarten Rechtsanwälte, Kindertal, WSV uvm. implementiert. Die Software ist vergleichsweise kostengünstig, einfach zu bedienen und bietet viele fertige Bausteine für ganz unterschiedliche Anwendungen wie Web-Magazine, Websites, Blogs, Intranets und Web-Shops.