Neue Software "Webinarmaker" transformiert Online-Seminare

Offenbach am Main, 30.05.2017

Um die Planung von Online-Seminaren zu vereinfachen, veröffentlicht "Hillbrecht Consulting" am 16.04.2017 die erste Version seines "Webinarmakers". Das Programm aus dem Hause SkySystems IT GmbH, einem auf IT-Lösungen spezialisierten Unternehmen mit Sitz in Iserlohn, ist zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Personen oder Firmen, die regelmäßig sogenannte Webinare veranstalten.

Diese im Internet angebotenen Online-Seminare erfreuen sich in letzter Zeit wachsender Beliebtheit. Umso größer ist die Nachfrage nach Software, die bei der oftmals aufwändigen Erstellung der Webinare Abhilfe leisten. Der "Webinarmaker", ein Add-In für das Microsoft Office Programm PowerPoint automatisiert diesen Prozess. Durch die Eingabe der Schlüssel-Informationen in einer tabellarischen Übersicht wird der Benutzer durch die wichtigsten Punkte der Planung geführt und kann von einer Zeitersparnis profitieren.



Veranstalter von Webinaren gewinnen Abnehmer durch Online-Marketing. Der "Webinarmaker" erzeugt Einladungen, Ablaufpläne, Seminarbeschreibungen, Zertifikate und Folien. Die Verwaltung von Referenten, Themen und Abläufen werden in dem Programm gebündelt.

Der "Webinarmaker" erscheint in seiner ersten Fassung als Add-In für MS PowerPoint. MS Office ab dem Jahr 2010 wird vorausgesetzt.

Die Software in der Version 1.0 steht auf der regulären Webseite von "Hillbrecht Consulting" für eine Investition von 79,00 Euro zum Verkauf. Auf "webinarmaker.de/software" finden Interessierte eine Testversion. Die Demo-Variante läuft 30 Tage nach der Installation ab. In dieser Zeit kann der Nutzer die Funktionen ausführlich testen.

Heiko Hillbrecht, zertifizierter Trainer im Verkaufsbereich und Inhaber von "Hillbrecht Consulting". Mit über 15.000 Teilnehmern in Webinaren kann der Anwender von dem Know-how profitieren. Mit dem "Webinarmaker" will er einen Teil seiner Erfahrung weitergeben und ambitionierten Verkäufern beim Erweitern ihrer Zielgruppe helfen.



Hillbrecht-Consulting

Heiko Hillbrecht

63075 Offenbach am Main

Friesenstraße 14

Telefon: 069 87 87 6994

mailto:heiko.hillbrecht@webinarmaker.de



Heiko Hillbrecht arbeitet seit 18 Jahren in verschiedenen Rollen in der Finanzdienstleistung-/Versicherungsbranche. Seit 2004 trainiert er Menschen bei einem kanadisch/deutschen Versicherungsunternehmen. Seine Bereiche sind Sales, Software und neue Medien.Er engagiert sich in den Bereichen Webinare, neue Methoden in der Weiterbildung und Technik. Mit über 15.000 Teilnehmern (in Webinaren) im Sektor Verkauf und Versicherungen, hat er viele wertvolle Erfahrungen aus der Praxis sammeln können. Außerdem ist er Erfinder der Software »Webinarmaker«.

