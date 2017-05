POLLION bringt mit carepinio ein neues Marktforschungsangebot für Konsumgüterhersteller auf den Markt

(press1) - 10. Mai 2017 - Mit der neuen Befragungs-App carepinio können Endverbraucher schnell und kostengünstig in den Produktentwicklungsprozess eingebracht werden

FMCG-Herstellern öffnet sich der Weg zum professionellen Einsatz von Marktforschungstools in der Produktentwicklung.



Berlin, 10.05.2017 | Die POLLION GmbH bringt mit carepinio ein neues Marktforschungsangebot für Konsumgüterhersteller und Händler aus den Bereichen Lebensmittel, Kosmetik, Drogerie und Gesundheit auf den Markt. POLLION, bekannt durch seine App biopinio für Bio-Lebensmittel und Naturkosmetik, öffnet sich mit carepinio auch der Marktforschung für konventionelle Produkte.



Das neue Marktforschungstool unterstützt Firmen bei der Produkt- und Markenentwicklung mit einem Baukasten von standardisierten Tests (Design- und Konzepttests, Markenbefragungen, Zielgruppenerstellung, etc.).

Die Befragungen werden mit der eigens entwickelten carepinio-App (verfügbar für Android- und Apple-Geräte) durchgeführt. Es handelt sich bei carepinio um ein aktiv gemanagtes, appbasiertes Verbraucherpanel mit Ausrichtung auf Käufer von schnelldrehenden Konsumgütern. Dr. Nicolas Scharioth, Gründer und Geschäftsführer der POLLION GmbH: "Wir wollen mit carepinio gerade auch Unternehmen aus dem Mittelstand mit wenig Marktforschungserfahrung und kleinen Budgets helfen, auf Augenhöhe mit den großen FMCG-Konzernen zu agieren."



POLLION kooperiert bei carepinio auch mit der Designagentur PURE:COMM aus Neu-Anspach, um Kunden einen integrierten Designprozess anbieten zu können. Stephan Nandzik, geschäftsführender Gesellschafter der PURE:COMM GmbH: "Mit carepinio haben wir jetzt endlich ein modernes, schnelles und kostengünstiges Instrument zur Hand, welches unsere Beratungs- und Umsetzungskompetenz sehr positiv unterstützt."



Im carepinio-Entscheider-Dashboard fließen die Ergebnisse aus der Marktforschung auf anschauliche Weise minutenschnell ein und ermöglichen so eine verbraucherdatenbasierte Entscheidungsfindung. POLLION plant, das carepinio-Dashboard mit weiteren unternehmensrelevanten Datenquellen zu verknüpfen und so zu einem Unternehmens-Cockpit auszubauen.



Erklärvideo carepinio Marktforschung:

https://www.youtube.com/watch?v=23YaYsPBiGY



POLLION GmbH

Dr. Nicolas Scharioth

Geschäftsführer

Leipziger Platz 10

10117 Berlin

Tel.: 030/51305057

Email: mailto:scharioth@pollion.com

Presse-Informationen und Bilder: http://carepinio.de/presse

Unternehmenswebseite: http://pollion.com



Die POLLION GmbH wurde im Juni 2014 gegründet und bietet mit biopinio appbasierte Marktforschung für den Bio-Sektor an. Tausende Bio-Verbraucher aus ganz Deutschland nutzen die App regelmäßig und liefern den Auftraggebern wichtige Erkenntnisse zu aktuellen sowie zukünftigen Produkten und Konzepten. Zu den Kunden zählen führende Hersteller und Einzelhändler von Bio-Lebensmitteln und Naturkosmetikartikeln. Auf den Webseiten des Unternehmens sind Beispiele von Projekten aufgeführt.

