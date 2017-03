Home IT/Technik/Interaktiv Deine-Versorger.de Vergleichsportal GmbH Pressekontakt: Frauke Bindig Lambertusplatz 6 44575 Castrop-Rauxel Tel: 02305 9776-127 Fax: presse@deine-versorger.de http://www.deine-versorger.de

(press1) - 29. März 2017 - Ab sofort zeigt der Tarifvergleich von Deine-Versorger.de Verbrauchern noch deutlicher, was sie über ihre Strom- und Gastarife wissen sollten. Das faire Vergleichsportal für Energietarife hat die Ergebnisanzeige seiner Tarifsuche angepasst und um den Energiepreis im zweiten Vertragsjahr erweitert. Dadurch sehen Verbraucher auf einen Blick, wieviel sie mit einem Wechsel sofort und langfristig sparen können.



Die neue Preisanzeige

Deine-Versorger.de hat die Preisanzeige seiner Tarifsuche erweitert, sodass Verbraucher ab sofort auf einen Blick alle Preisinformationen erhalten, die sie brauchen. Damit hebt sich das Portal bewusst von anderen Vergleichsangeboten ab, die durch hohe Sofort- und Nekundenboni den Preis im ersten Jahr günstig aussehen lassen. Bei einem Blick auf den Preis ohne Bonus erfährt der Kunde, was er wirklich zahlt, insbesondere im 2. Vertragsjahr.



Als Erstes erfahren Verbraucher bei dem Deine-Versorger.de Tarifvergleich, wie viel Geld sie mit einem Wechsel zu dem jeweiligen Versorger im Vergleich zu ihrem derzeitigen Vertrag sparen können. Diese Ersparnis bezieht sich zunächst auf den Preis im ersten Vertragsjahr.

Die zweite Angabe in der Ergebnisanzeige gibt Aufschluss über die Gesamtkosten im ersten Vertragsjahr. Hier findet der Verbraucher den konkreten Betrag, der inklusive möglicher Sofortboni im ersten Jahr fällig wird.



Die nächste Information ist langfristig gesehen die wichtigste und ein echtes Alleinstellungsmerkmal von Deine-Versorger.de - Der Verbraucher erfährt, welche Kosten im zweiten Vertragsjahr auf ihn zukommen. Bei anderen Portalen findet der Kunde diese Information erst auf den zweiten Blick. Dadurch erleben Verbraucher im zweiten Vertragsjahr oft unangenehme Überraschungen. Mit Deine-Versorger.de kann das nicht passieren. Hier erfährt der Verbraucher schon beim Vergleich, welche Kosten auf ihn zukommen und erlebt im zweiten Vertragsjahr keine unangenehme Überraschung.



Zur weiteren Orientierung gibt die neue Preisanzeige zudem Aufschluss über die Höhe der monatlichen Abschläge für den jeweiligen Tarif.



Schneller Tarifvergleich - Transparente Ergebnisse



Mit der neuen Preisanzeige erfahren Verbraucher jetzt noch einfacher und sicherer alles, was sie über ihren neuen Tarif wissen müssen.



"Viele Vergleichsportale lassen durch die hohen Boni den Preis im ersten Jahr günstig erscheinen. Im zweiten Jahr wird es dann deutlich teurer. Das ist aus unserer Sicht nicht kundenfreundlich. Mit unserer übersichtlichen Preisanzeige sorgen wir dafür, dass Verbraucher alle Informationen erhalten, die für sie wichtig sind." - Gregor Zens, Geschäftsleitung Deine-Versorger.de



Dank der klaren Angaben zur möglichen Ersparnis, zu den monatlichen Kosten und vor allem zu den Kosten im zweiten Vertragsjahr kann der Verbraucher auf einen Blick erkennen, welcher Wechsel sich am meisten lohnt und ob ein erneuter Wechsel nach dem ersten Vertragsjahr sinnvoll ist.



Der Tarifvergleich über das verbraucherfreundliche Vergleichsportal Deine-Versorger.de ist fair und übersichtlich. Alle Versorger, die in den Suchergebnissen angezeigt werden, wurden vor ihrer Aufnahme in das Verzeichnis sorgfältig überprüft. Nur Versorger, die alle Kriterien des strengen Deine-Versorger.de Regelwerks erfüllen, werden als empfehlenswert eingestuft und im Versorgerverzeichnis des Portals gelistet. Dadurch müssen Verbraucher sich beim Tarifvergleich keine Gedanken über die Seriosität der Angebote machen und können sich vollständig auf den günstigsten Preis konzentrieren.





