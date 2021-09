Die Neugestaltung der Referenzseite der illumina Leuchten GmbH

Die Homepage einer Firma ist in der heutigen Zeit mit einer Visitenkarte gleichzusetzen. Wer bei seiner Firmenwebseite ein ordentliches Konzept und eine professionelle Umsetzung vorweisen kann, darf gleichzeitig auch mit einer positiven Kundenresonanz rechnen.



Deshalb entschloss sich die illlumina Leuchten GmbH dafür, Ihre Homepage mit Unterstützung der Immerce GmbH zu relaunchen. Um im Bereich der Suchmaschinenoptimierung beste Ergebnisse erzielen zu können, wird die Onlinepräsenz in regelmäßigen Abständen überarbeitet und aktualisiert.



Beim neuesten Projekt ging es darum, eine Referenzseite für die Beleuchtungsprojekte zu erstellen. Wie auch auf den anderen Landingpages der illumina Leuchten GmbH wurde an dieser Stelle ebenfalls auf ein hochwertiges Design mit klarer Liniensetzung geachtet.



Im Bereich der Referenzen für Hospitality Design werden die einzelnen Beispiele in einer ansprechenden Kachel-Anordnung präsentiert. Mit einem Klick auf das jeweilige Projekt gelangt man zu einer informativen Unterseite.



Um dem Kunden die Einzigartigkeit der erstellten Lampen und Leuchten begreifbar zu machen, werden nur hochauflösende und authentische Fotografien auf der Homepage eingebaut. Mit Hilfe einer modernen Mediengallerie kann der Webseitenbesucher unterschiedliche JPEG-Dateien betrachten ohne auf der Seite scrollen zu müssen.



Da zunehmend mehr Nutzer mobile Endgeräte verwenden um im Internet zu surfen, wurde der komplette Internetauftritt der illumina Leuchten GmbH responsiv programmiert. Responsiv bedeutet in diesem Fall, dass sich die Darstellung der Webseite automatisch an die verwendete Bildschirmgröße anpasst.



Dies hat den Vorteil, dass die Absprungrate auf Grund von unleserlichen Inhalten von der Homepage sinkt und die Nutzerfreundlichkeit massiv verbessert wird.



Als Content Management Tool verwendet der Internetauftritt WordPress, eines der beliebtesten Tools für die Anpassung und Verwaltung von Homepages. Dank dieses CMS können die Mitarbeiter der illumina Leuchten GmbH ihren Webauftritt eigenständig verwalten, da für die Pflege von Inhalten kein Know-How im Bereich des Programmierens notwendig ist.



Für die Umsetzung von kundenspezifischen Erweiterungen und Schnittstellen sind die Entwickler der Immerce GmbH zuständig. Ferner übernehmen die Programmierer auch das Einspielen von Updates, die Behebung von auftretenden Webseitenfehlern und erbringen weitere Support-Leistungen.



Die illumina Leuchten GmbH ist seit 1999 im Sonderleuchtenbau tätig. In Kooperation mit dem britischen Vertriebspartner astro entwerfen die innovativen Ingenieure überzeugende Leuchtmittelkonzepte, die sich sehen lassen können.



Bei der Umsetzung von Leuchtmittelprojekten wird immer auf eine maximale Qualität geachtet, denn nur so kann die beste Kundenzufriedenheit erreicht werden.

