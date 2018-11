2 Mann-Zustellung wird immer wichtiger für den Onlinehandel

(press1) - Niederaula, 02. November 2018 - Der Onlinehandel wächst bereits seit Jahren kontinuierlich. Zu den umsatzstärksten Warengruppen gehören unter anderem sperrige Elektrogroßgeräte wie Flachbildfernseher, Kühlschränke, Waschmaschinen und Möbel. Sie erfordern in der Regel spezielle Zusatzleistungen wie Montagen oder Anschlussservices und müssen darüber hinaus von zwei Personen bis zur Verwendungsstelle gebracht werden. Mit dem stetig steigenden Bestellaufkommen wächst auch die Nachfrage nach passenden Services der Logistikdienstleister, vor allem in der Vorweihnachtszeit. Die System Alliance bietet mit ServicePlus ein Produkt, das auf diese Bedürfnisse von Versand- und Onlinehändlern sowie deren Kunden ausgerichtet ist. Für die Zustellung der Waren können die Empfänger nach einem elektronischen Avis ihren Wunschtermin auswählen. Bei der Anlieferung erledigen die 2 Mann-Teams außerdem kleine Aufstell- und Montagearbeiten, die in rund zehn Minuten ohne Spezial- oder Elektrowerkzeug erledigt werden können.

Warenempfänger werden bequem und transparent über die bevorstehende Zustellung informiert: Per SMS oder E-Mail erhalten sie eine Nachricht mit einem Link, über den sie ihren Wunschtermin aus mehreren Zustellzeitfenstern auswählen oder den direkten Kontakt zum jeweiligen Zustellbetrieb aufnehmen können.

Auf Wunsch nehmen die Zusteller die Verpackungen wieder mit. Bei der Rücksendung als Retoure wird zunächst analog zur Anlieferung ein Termin vereinbart. Vor Ort machen die Service-Teams dann ihre Aufbau- und Anschlussarbeiten wieder rückgängig. "ServicePlus erlaubt es unseren Kunden, mit entsprechenden Logistikoptionen in Verbindung mit der Zustellung und Abholung im 2 Mann-Handling in den Onlinehandel einzusteigen oder ihre Serviceangebote zu erweitern", erklärt System Alliance-Geschäftsführer Georg Köhler.



Über System Alliance

Das mittelständisch geprägte Speditions-Netzwerk bietet deutschlandweit Transportlösungen für unterschiedliche Branchen an und unterhält einen eigenen Hauptumschlagbetrieb (HUB) in Niederaula. Mit definierten Regellaufzeiten gelangt Stückgut flächendeckend schnell und sicher ans Ziel. Zahlreiche Premium- und ServicePlus-Produkte ergänzen das Angebot hochwertiger Transportlösungen. Dem Netzwerk gehören 46 Regionalbetriebe mit insgesamt rund 10.000 Mitarbeitern an.

International ist System Alliance an das paneuropäische Netzwerk von SystemPlus angebunden. 22 Länder Europas werden von dem Spezialisten für Road-Express-Fracht täglich angefahren.

