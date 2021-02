BitTitan MigrationWiz: Deutlicher Zeitgewinn bei Datenmigration dank Automatisierung

(press1) - München, 10. Februar 2021 - BitTitan, Entwickler von MigrationWiz und weltweit führend in der Automatisierung von Managed Services, hat die PowerShell-SDK-Skripts in MigrationWiz erweitert. Die neuen Funktionen erleichtern insbesondere die Migration von großen Datenvolumen für Unternehmen in Deutschland. Im Ergebnis erzielen diese damit einen Zeitgewinn von mehreren Stunden bei großen Migrationen.



Wenn die Zahl der Anwender, die migriert werden müssen, in die Tausende geht, bremsen selbst kleinere Konfigurationen und manuelle Aufgaben die Projektabwicklung erheblich aus. Hier setzen die erweiterten Funktionen an. Sie bieten mehr Möglichkeiten für Reporting, Management und Anpassung der Projekte an die Gegebenheiten vor Ort. Damit können sie sowohl die Komplexität als auch die benötigte Zeit für die Datenmigration verringern.



Diese Funktionen kommen zu einer Zeit, in der Mitarbeiter aus M&A-Abteilungen von Unternehmen, Investmentbanker und M&A-Berater für Deutschland erwarten, dass sich der M&A-Markt nach dem Corona-Schock im gerade beginnenden Jahr erholen wird . Für die USA gehen 61 Prozent der befragten Experten sogar davon aus, so eine aktuelle Umfrage von Deloitte, dass die M&A-Aktivitäten in den USA innerhalb der nächsten zwölf Monate wieder auf das Niveau von vor Corona-Krise zurückkehren werden.



BitTitan und seine Partner haben festgestellt, dass die Nachfrage nach Datenmigration weltweit zunimmt. In Deutschland verzeichnete BitTitan im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von mehr als 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und ein Wachstum des Transaktionsvolumens von etwa 34 Prozent. Für dieses Jahr geht das Unternehmen davon aus, dass die Nachfrage nach groß angelegten Datenmigrationen weiter steigt.



"IT-Dienstleister benötigen Tools, die es ihnen ermöglichen, Migrationsprojekte an die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden anzupassen, gerade wenn die Nachfrage nach komplexen, unternehmensweiten Projekten steigt", sagt Geeman Yip, Gründer und CEO von BitTitan. "Mit den erweiterten PowerShell-SDK-Funktionen von MigrationWiz können sie benutzerdefinierte Implementierungen nutzen, die sonst über Out-of-the-Box-Toolsets nicht verfügbar sind. Mit diesen Funktionen unterstreichen wir unser Engagement für unsere internationalen Partner, damit sie die Anforderungen ihrer Kunden erfüllen und ihr Business weiter steigern können."



Die PowerShell-SDK-Funktionen ermöglichen es MSPs und IT-Profis, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren und zu planen. Sie sparen dadurch Stunden sich wiederholender Arbeit ein. Zu diesen Aufgaben gehören das Starten oder Neustarten von Migrationen, das Erstellen von Berichten, das Verschieben von Benutzern zwischen Migrationsphasen, das Wiederholen fehlgeschlagener Migrationen, das Hinzufügen eines neuen Stapels von Anwendern zu einem Migrationsprojekt und das Planen der Outlook-Profil-Neukonfiguration für einen Stapel von Anwendern.



Durch die Automatisierung und Planung dieser Aufgaben stellen MSPs sicher, dass sie pünktlich abgeschlossen werden. Darüber hinaus sind MSPs in der Lage, ihre eigenen Berichte zu erstellen oder in ein externes Berichtswesen zu integrieren, was die Effizienz erhöht und die gesamte Projektabwicklung optimiert.

