(press1) - Hannover, 01. April 2018 - Absolute Weltneuheit - Gravieren Sie sich Ihre Passwörter auf edlen Schmuck oder andere Produkte des täglichen Lebens und Sie müssen sich nie wieder merkwürdige Buchstabenrätsel merken. Gravado.de veröffentlicht exklusive "Password Collection".



Ihnen ist es doch sicher auch schon so ergangen: Egal ob Sie unterwegs oder vergesslich sind - in einen dringend benötigten Account einloggen, ohne sich an das Passwort zu erinnern, funktioniert nicht. Klar: Aufschreiben geht im Notfall - den notwendigen Zettel verlegt man dann doch wieder irgendwo. Mit einer vollkommen neuartigen Passwort-Speicherungsmethode sorgt die Firma Gravado mit Ihrer Password Collection (https://www.gravado.de/password-collection) für Furore. Lassen Sie sich einfach Ihre Passwörter auf Schmuck und andere Haushaltsgegenstände wie Tassen oder Schneidebretter gravieren. So begleiten Sie Ihre Passwörter sicher über den ganzen Tag.



Und so geht's: Wählen Sie im Online-Shop von Gravado ein Produkt der exklusiven Password-Collection aus und fügen Sie einfach das gewünschte Passwort als Gravuroption hinzu. Egal ob auf Ihrer neuen Kaffeetasse, einer Herzkette für den Partner oder auf dem Frühstücksbrettchen, nun haben Sie Ihre Passwörter im alltäglichen Leben immer parat. Passwort mal wieder vergessen? Einfach kurz einen Kaffee machen und das Problem ist gelöst. Dazu Geschäftsführer Dr. Sascha Langner: "Auch innerhalb der Firma arbeiten wir mit den Passwort-Produkten. So wird endlich sichergestellt, dass kein Mitarbeiter seine Zugangsdaten vergisst. Auch in Krankheitsphasen kann nun jeder Mitarbeiter gleich mit den Passwörtern der Kollegen arbeiten. Das erhöht die Effizienz."



Wie kaum ein anderes Unternehmen steht der hannoversche Online-Shop Gravado.de für elegante und kreative Geschenke und Geschenkideen. Gegründet 2013, hat Gravado bereits mehr als 500 exklusive Artikel kreiert und zählt über 40.000 zufriedene Kunden. Neben den stilvollen Produkten, steht bei Gravado die Individualität im Mittelpunk: Fast alle Produkte lassen sich ganz individuell mit Wunschtexten bedrucken oder gravieren. Einzigartige Geschenke für ganz besondere Menschen, das ist Gravados Credo.



