Gütesiegel "katzentauglich" - Onlineshop Monsterzeug setzt auf von Katzen optimierte Versandkartons!

(press1) - Hannover, den 01.04.2020: Mit Beginn des Aprils stellt der Onlineshop aus Hannover seinen Versand komplett um und wird zukünftig seine Pakete ausschließlich in Kartons versenden, die durch ein spezielles Gütesiegel "katzentauglich" zertifiziert sind. Was für den Kunden schlichtes Altpapier zu sein scheint, ist für unsere lieben Samtpfoten ein wahres Wohn- und Spielparadies. Eine absolute Win-Win-Situation für alle - man denkt während seines Konsum-Verhaltens auch automatisch an seine Haustiere.



Künftig versendet Monsterzeug seine Produkte ausschließlich in Kartons, die sich in einem vierstufigen Test, durchgeführt durch eine Vielzahl verschiedenartiger und fachkundiger Katzenprobanden, bewährt haben. Eignet sich der Karton beispielsweise als Entspannungsort, ist der Karton auch ausreichend Wärmeisoliert, ist er ein geeigneter Rückzugsort und kann man mit ihm auch ordentlich spielen? Erfüllt ein Karton diese Vorgaben, so darf er das Gütesiegel "katzentauglich" tragen und qualifiziert sich automatisch Versandkarton im Hause Monsterzeug sein zu dürfen. Auf Wunsch verschicken wir auch die verschiedenen Artikel einer größeren Bestellung einzeln - für den Fall, dass der Kunde mehrere Katzen mit "katzentauglichen" Kartons versorgen muss.



Hinsichtlich der Begründung dieser neuartigen Versandmaßnahme ist anzumerken, dass die Katze nach wie vor das beliebteste Haustier im deutschsprachigen Raum ist. Zudem haben unsere ersten Tests ergeben, dass sich jede Katze über die neuartigen Kartons sehr gefreut hat. Dazu meint Monsterzeug Geschäftsführer Dr. Sascha Langner: "Wir freuen uns, den vielen Katzenliebhabern unter unseren Kunden einen zusätzlichen Bestellvorteil liefern zu können. Die geringen Mehrkosten für einen ideal katzentauglichen Papp-Werkstoff nehmen wir gern in Kauf. Schließlich binden wir dadurch eine wichtige Zielgruppe an uns".



