Nordkorea-Konflikt lösen oder Messie-Wohnung aufräumen: Erlebnisgeschenke mit ultra-realem Bezug zum Leben erobern den Spielemarkt

* Spektakuläres Erlebnisgeschenk: Monsterzeug startet Reallife Escape Room

* Mit Szenarien wie aus dem Leben: Von der verlassenen Dorf-Bushaltestelle nach Hause finden. Aus der Ekelhölle von Messie-Wohnung befreien. Oder den endlosen Shoppingtag mit der Freundin ertragen.

* Das Trend-Event "Escape Spiele" auf völlig neuem Level



Hannover 01.04.2019. Die altbekannten und sehr erfolgreichen Escape Räume erfreuen sich enormer Beliebtheit, verlieren jedoch schnell an Unterhaltungswert. Man befindet sich stets in einem abgedunkelten Raum mit ausgedachten Situationen und repetierenden Rätseln. An diesem Punkt schaffen wir bei Monsterzeug mit unseren echten Reallife Escape Room eine wohlverdiente Abwechslung. Das Motto lautet: Befreie dich aus ganz realen Situationen! (http://www.monsterzeug.de/Reallife-Escape-Room.html)



Man möge sich mal folgende Szenarien vorstellen: Es wird dunkel, den letzten Bus in die Stadt hast du verpasst und hängst nun an einer dunklen, unbeleuchteten Bushaltestelle mitten im Nirgendwo und ohne Handynetz fest - was nun?

Dein Kind ist nach langem Überreden endlich eingeschlafen und nun musst du dich geräuschlos aus dem stockdunkilen, unaufgeräumten Kinderzimmer begeben! Bloß keinen Lärm machen und über irgendwas stolpern!

Geschäft Nummer 27 des Einkaufzentrums wird gerade betreten und die Freundin scheint noch immer in Shopping-Laue zu sein. Du musst überall hin mit, Tüten tragen und geduldig bleiben. Wie kommt man aus so einer Situation streitfrei heraus?



Die liebevoll konzipierten Reallife-Szenarien sind vor allem eines: verblüffend real. Wer sich aus diesen Räumen aus eigener Kraft befreit, lernt so ganz nebenbei noch Techniken, die auch im wahren Leben anzuwenden wären. Diese und zukünftig auch noch weitere Szenarien bringen dich oder andere in alltägliche Situationen, aus denen es sich erstmal zu befreien gilt. Löse Rätsel, enttarne Sachverhalte und kombiniere dich mit Wissen, Geschick und Mut zur Lösung bzw. dem Entkommen der Situation. Dazu Monsterzeugs Geschäftsführer Dr. Sascha Langner: "Fiktive Szenarien in Escape Rooms hin oder her - die wirklichen Herausforderungen hält immer noch das reale Leben bereit." Aus diesem Grunde arbeiten wir fieberhaft an weiteren realen Situationen, um unser Sortiment stetig zu erweitern. Wie wäre es mit einer sprichwörtlichen Suche nach der Nadel im Heuhaufen oder einem Entkommen aus einer Messie-Wohnung?!



Auch erprobten Escape Room-Profis soll nicht langweilig werden. Wer die Szenarien des Alltags durchgespielt hat, den erwartet bald unsere "Global Player Edition" des Escapens. Hier wird es um nichts weniger gehen, als eigenständig den Nordkorea-Konflikt zu lösen oder auch, Lösungen für eine Klimawende zu finden. Das kann knifflig werden.



Über Monsterzeug.de:

Bei dem monstermäßigen Onlineshop für ausgefallen Geschenke und lustige Geschenkideen sind 2.000 Produkte ständig lieferbar. Gegründet 2008, hat Monsterzeug heute über 500.000 zufriedene Kunden. Neben der Originalität steht die Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt: Der von Trusted-Shops-geprüfte und von Google zertifizierte Onlineshop versendet regelmäßig innerhalb von 24 Stunden.



Pressekontakt:

Torben Reisgies - mailto:presse@monsterzeug.de - http://www.monsterzeug.de http://monsterzeug.pressloft.com/home.php

