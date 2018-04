Weltneuheit: Erster Online-Shop als Hörbuch - Monsterzeug.de jetzt als 5043h langer Audioguide für die Nutzung via Sprachassistent freigeschaltet

[Sperrvermerk: Nicht vor dem 01.04.2018 zu verwenden]



(press1) - Hannover, 01.04.2018. Als erster Online-Shop überhaupt, bietet die Monsterzeug GmbH eine Hörbuch-Version ihres Produktsortiments an. Sprachassistentenkonform werden die über 2.500 Produkte und 200 Kategorien in einem 5043-stündigen Audioguide vorgestellt - wahlweise als Stream, 280 x 40 CD Box Set oder für Sammler als edle Vinyl-On-Demand Version.



Wer kennt es nicht - Sie bügeln gerade Ihre Sachen, kochen ein leckeres Abendessen oder müssen Ihre Wohnung aufräumen. Aber eigentlich müssen Sie auch noch online ein Geschenk für die beste Freundin kaufen. Gut, dass die Monsterzeug GmbH aus Hannover ihren Online-Shop als Hörbuch vertont hat. Lassen Sie sich einfach das Produktsortiment vorlesen und verlassen Sie sich auf die auditiven Kommentare zu den einzelnen Produkten (http://www.monsterzeug.de/Hoerbuch).



Für die im April startende Beta-Phase hat Monsterzeug.de zum 1. April ihre Top-Kategorien und die darin enthaltenen Produkte in die Form eines interaktiven Audioguides gebracht. Zum ersten Mal ist es möglich online einzukaufen und trotzdem die Freiheit zu haben, nebenbei das zu tun, was Sie möchten. Ab dem 10. April stehen dann nach und nach alle Seiten des Online-Shops als Hörbuch zur Verfügung.



Das Hörbuch ist allerdings nur eine Übergangslösung. Für die Zukunft plant Monsterzeug schon viel mehr. Dazu der Geschäftsführer Dr. Sascha Langner: "Die Zukunft des Online-Shoppings liegt ganz klar in der kombinierten Sprach- und Gestensteuerung. Hören und dann bei Wunsch kurz das Produkt ertasten und kaufen. Selbst das bereits gelernte ´Geld aus der Brieftasche holen`, können wir bald vollständig virtuell abbilden." Dennoch bleibt das Unternehmen fest in der Realität verwurzelt und

bietet den kompletten Monsterzeug Shop als Hörbuch auch als Vinyl Version.



Über Monsterzeug.de:

Bei dem monstermäßigen Onlineshop für Geschenke und Geschenkideen sind 1.100 Produkte ständig lieferbar. Gegründet 2009, hat Monsterzeug heute über 320.000 zufriedene Kunden. Neben der Originalität steht die Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt: Der von Trusted-Shops-geprüfte und von Google zertifizierte Onlineshop versendet regelmäßig innerhalb von 24 Stunden.



Pressekontakt:

Torben Reisgies

mailto:tr@monsterzeug.de

Krausenstr. 13a

30171 Hannover

http://www.monsterzeug.de



Presseportal:

http://monsterzeug.pressloft.com/home.php

