Erster Online-Shop führt die klassische Kassiererin ein!

(press1) - Hannover, 01. April 2017. Online-Shopping kann mitunter ein ziemlich einsames Unterfangen sein. Man hat keinen Ansprechpartner bei Fragen zum Produkt und erhält auch keine Antworten auf ganz alltägliche Fragen wie: "Was ist gerade im Angebot?", "Welche Ware ist wirklich noch frisch?" oder "Kann man da noch was am Preis machen?". Nicht zuletzt aus diesen Gründen führt Monsterzeug als erster Online-Shop wieder eine echte Kassiererin ein und schlägt damit den Bogen zu dem wachsenden Trend der helfenden Chatbots.



Mit "Frau Müller" löst Monsterzeug eines der letzten großen Probleme im Online-Handel (www.monsterzeug.de/Kassiererin). Die virtuelle Kassiererin weiß genau, wo im Online-Shop welche Produkte stehen und sie kennt vor allem auch den jeweils aktuellen Preis. Eine zweite Kasse (einen weiteren Server) kann sie im Bedarfsfall, wenn mal wieder zu viele Leute versuchen gleichzeitig einzukaufen, auch eröffnen. Kunden mit nur einer geringen Anzahl an Einkaufsartikeln im Bestellprozess vorlassen? Auch das ist für die Kassiererin kein Problem. Sie leitet gute Kunden einfach in den "Express Checkout" weiter. Dazu Geschäftsführer Dr. Sascha Langner: "Viele Menschen wollen keinen Chatbot, der versucht ihre Fragen zu verstehen. Sie sehnen sich nach Elementen aus dem klassischen Handel, die sie kennen und lieben. Sie wollen eine Kassiererin - jemanden, der den Laden wirklich kennt".



Die Monsterzeug GmbH hat schon vor einem Jahr mit der ersten Online-Kundentoilette für Aufsehen gesorgt. Nun wagt sich das Unternehmen an die nächste Revolution im E-Commerce. Mit der ersten Kassiererin in einem Online-Shop ist das Handelshaus aus Hannover seiner Konkurrenz weit voraus. Bei Monsterzeug denkt man aber schon viel weiter: "Lieferadresse eintippen, Bezahlart auswählen, Versandart wählen… das alles ist viel komplizierter als in einem normalen Laden", sagt Sascha Langner. "Schon bald wird man bei uns einfach seine Waren auf ein virtuelles Kassenband legen können und den Rest erledigt die Kassiererin". Bis auf Weiteres ist das allerdings noch Zukunftsmusik. Der nächste Entwicklungsschritt ist zunächst, dass die Ware auf Wunsch von Frau Müller vor dem Versand in eine Papiertüte gepackt wird. Das kostet allerdings 25 Cent Aufpreis.

Weiterführende Infos: Die virtuelle Kassiererin geht zum 01.04.2017 in einer ersten Beta-Version online. Die Testversion bietet bereits vollen Funktionsumfang, muss allerdings gezielt aufgerufen werden. Das Einkaufserlebnis mit Kassiererin können interessierte Kunden unter http://www.monsterzeug.de/Kassiererin starten.



Über Monsterzeug.de:

Bei dem monstermäßigen Onlineshop für ausgefallen Geschenke und lustige Geschenkideen sind 1.100 Produkte ständig lieferbar. Gegründet 2009, hat Monsterzeug heute über 300.000 zufriedene Kunden. Neben der Originalität steht die Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt: Der von Trusted-Shops-geprüfte und von Google zertifizierte Onlineshop versendet regelmäßig innerhalb von 24 Stunden.



Pressekontakt:

Torben Reisgies

mailto:tr@monsterzeug.de

Spichernstr. 22, 30161 Hannover

http://www.monsterzeug.de



Presseportal:

http://monsterzeug.pressloft.com/home.php

Downloads zu dieser Pressemitteilung: