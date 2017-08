#NEXT GENERATION FOOD - 5 Jahre voraus

"Eine volle Portion Inspiration gewürzt mit reichlich Networking und einer Prise Start-Up Feuer!"



(press1) - Berlin, 01. August 2017 - Die #NextGenerationFood geht am 17. Oktober nicht nur in das fünfte Jahr. Sie ist als "Mutter aller Food-Think-Tanks" auch mindestens um fünf Jahre voraus. Denn seit 2013 schaffen wir das Unmögliche und leben "Future Collaboration".



* Wir liefern innovative Insights, Kontakte und Food for Thought, damit Sie Teil des Wandels sein können.

* Wir vernetzen Handel und Industrie erfolgreich mit Food-Start-ups. Zahlreiche auf dem #ngf geschlossene Kooperationen und Partnerschaften werden erfolgreich seit Beginn gelebt.

* Wir bieten im familiären Rahmen der Kalkscheune die Möglichkeit, die Food-Branche in Deutschland aktiv mitzugestalten und auf ihrem Weg in die Zukunft zu begleiten.



Deshalb wird es rund um die bewährten Hot-Topics Food TRENDS, Food COMMERCE, Food CONTENT und

Food TECH auch in diesem Jahr ein Line-Up an Innovatoren und Entscheidern aus Industrie, Handel und

Start-ups geben, die neben hochaktuellem Branchen-Know-how auch "Business as UNusual" können.



Die HOT TOPICS 2017:

* How Technology is changing the Food Business: Welche Unternehmen und Innovatoren disruptieren den Food Markt?

* Investor Insights: Wer führt und treibt die Food Revolution?

* Science Fiction or Reality: Welche Produkte und Technologien haben das Potential zum wirklichen Food Blockbuster?

* No Unicorn - Warum hat es (außer HelloFresh) noch kein Food Start-up in Deutschland geschafft?

* Crowdinvesting - Die Garantie zum Scheitern?

* Online vs. Offline - Wo liegt die Zukunft des Lebensmittelhandels in Deutschland?

* Next Level "Connected" Kitchen: Wie verändert sich das digitale Kochverhalten in der Zukunft?

* Vertical Farming meets Retail: Wie werden Lebensmittel zukünftig produziert?

* Successful Brand Building - Wie werden Food-Start-ups zu Lovebrands?

* Best ways to innovate - Wie schaffen alteingesessene Food Companies den Sprung in neue Zielgruppen?

* Retail meets New Food - Wie unterstützt der Handel Food-Start-ups beim Weg ins Regal?



Längst bewährt - Das Tagesmenü:

* Keynotes, Best Practices und 4 parallele Sessions zu den Food Megatrends

* Interaktive Workgroups im Food Barcamp

* Food Genusscamp inklusive Tasting

* Start-up Pitch powered by E-Food Blog

* Networking Area mit begleitender Fachausstellung

* Meet'n Eat After Show Party im Innenhof der Kalkscheune



NEU im Programm:

* Das Food-Duell: "Let's Fight" - Alle gegen Amazon

* Fuck Up Talk: Meine größten Fehler

* Award und Social Media Voting für den "Food Entrepreneur of the Decade"

* Speeddatings und Matchmaking

* Food Tech Sondershow

* Die Gewinner des Food Innovation Award sowie Finalisten des Venture Camp



Das Highlight am Vorabend: BERLIN FOOD NIGHT am 16.10. im Kaufhaus Jandorf.

In einem Tag fünf Jahre voraus! Erleben Sie das Unmögliche. Und zwar so, wie es das nur auf dem #ngf17 gibt - dem "FOOD FAMILY"-Treffen in Berlin! Mehr Inspiration an einem Tag geht nicht!



Ausführliche Informationen zum Think Tank unter http://www.next-generation-food.de