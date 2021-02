BrandMaster erweitert seine Workflow und Freigabe-Funktionen durch eine Partnerschaft mit Filestage

(press1) - Stuttgart, 16.Februar 2021 - Um noch mehr großartige Verbindungen zu ermöglichen, hat BrandMaster eine Partnerschaft mit der Online-Proofing-Plattform Filestage geschlossen. So wird die Überprüfung und Freigabe von Assets aus der BrandMaster-Plattform heraus vereinfacht.



BrandMaster ist ständig bestrebt, die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, indem wir unser Angebot erweitern und unser Produktportfolio ausbauen. Die Zusammenarbeit mit Filestage ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Wir sind begeistert, dass wir mit der hochmodernen Lösung von Filestage unsere Lösung um Proofing- und Freigabefunktionen erweitern.", Jean-Marc König, Geschäftsführer DACH beiBrandMaster.



Eine natürliche Ergänzung der BrandMaster Plattform



Brand Management und Marketing effizienter zu machen ist ein wesentlicher Bestandteil der BrandMaster-Plattform. Durch die Erweiterung der Lösung um Online-ProofingFunktionen können unsere Kunden jetzt auch ihre Freigabeprozesse noch effizienter gestalten. Designer, Content-Ersteller, Fotografen und Marketingexperten können nun Inhalte ganz einfach austauschen, diskutieren und freigeben, bevor sie die finalen Assets in ihrer BrandMaster-Lösung veröffentlichen. Unzählige Stunden der E-MailKommunikation entfallen. Fehler und Missverständnisse werden minimiert und die Verfolgung des Fortschritts der Content-Produktion ist viel einfacher.



Filestage strebt danach, die branchenweit beste Lösung für Online-Proofing zu sein. Durch die Partnerschaft mit BrandMaster sind wir in der Lage, unseren Kunden die gesamte Palette an Tools anzubieten, die sie für ihre Branding- und Marketing-Aktivitäten benötigen. Gleichzeitig können wir uns weiterhin darauf konzentrieren, die effizienteste Plattform für die Überprüfung und Freigabe von Inhalten aufzubauen. Die Leistungsfähigkeit des BrandMaster-Systems und die Einfachheit von Filestage schaffen eine perfekte Erfahrung für alle Benutzer, und wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft zwischen unseren beiden großartigen Unternehmen. - Niklas Dorn, CEO bei Filestage



Vereinfachte Zusammenarbeit für effizientere Prozesse



Jede Marketingmaßnahme erfordert Schnelligkeit und Qualität in der Umsetzung. Die Erstellung und Gestaltung von Inhalten sind zeitaufwändig, aber ein wichtiger Teil der täglichen Aufgaben. Effiziente und fehlerfreie Workflows sowie eine abgestimmte Zusammenarbeit im Team sind der Schlüssel zum Erfolg. Die BrandMaster Plattform wird dazu eingesetzt, fertige digitale Assets oder Vorlagen zu speichern und zu verteilen. Filestage ermöglicht eine effiziente Zusammenarbeit bei der Freigabe von Dateien innerhalb verschiedener Teams sowie mit externen Partnern, bevor sie die Assets auf der BrandMaster Plattform einer größeren Gruppe zugänglich machen.



In den Bereichen Trade Marketing oder Vertriebsmarketing, in denen lokale Einheiten oder Händler Werbemittel mit Template Studio erstellen, können solche Kreationen nun einfach mithilfe von Filestage überprüft und freigegeben werden.



Eine Workflow-Lösung, die den Bedarf an erhöhter Produktivität und Automatisierung erfüllt



Traditionelle Überprüfungs- und Freigabeprozesse beinhalten in der Regel, dass Dokumente von Schreibtisch zu Schreibtisch weitergereicht werden oder dass Kommentare mit Tools wie Adobe Acrobat individuell zu einer Vielzahl an Dateien hinzugefügt werden. Ein manueller Prozess, der zeitaufwendig ist und oft zu Fehlern führt, wie z. B. die Arbeit an einer veralteten Dateiversion.



Mit Filestage wird der gesamte Workflow auf eine zentrale, cloudbasierte Plattform verlagert, so dass Teams effizienter zusammenarbeiten können, ohne den Überblick zu verlieren. Sobald die Dateien fertiggestellt sind, werden sie freigegeben und zur Verwendung im DAM oder im Template Studio veröffentlicht.

Über Filestage

Filestage wurde 2015 von Niklas Dorn (CEO), Maël Frize (CPO) und Simon Kontschak (CTO) gegründet. Aus ihrer Erfahrung in der Kreativbranche wussten die drei Gründer, wie wichtig die Freigabe von digitalen Inhalten ist und wie viel Zeit Unternehmen durch effiziente Freigabeworkflows sparen könnten.



Aktuell ermöglicht es Filestage, Inhalte 50% schneller als bislang freizugeben. Das hochqualifizierte Team arbeitet ortsunabhängig von dort, wo es für die Kunden am besten ist, in Ländern wie Kanada, Kolumbien, Frankreich, Deutschland, Indien und Spanien. Bis heute haben über 530.000 Nutzer in 195 Ländern 5,2 Millionen Dateien mit Filestage freigegeben.



Über BrandMaster

BrandMaster wurde 1998 gegründet und hat sich seitdem zu einem der führenden europäischen Unternehmen für Marketing- und Branding-Softwarelösungen entwickelt. Auf der Grundlage eines 100% Cloud-basierten Bereitstellungsmodells hat BrandMaster eine solide Lösung geschaffen, die eine zentrale Plattform für Ihre Marke und Ihr Marketing bietet. Mit Niederlassungen in Oslo, Stockholm, London, Stuttgart, New York und Zlin bedient BrandMaster über 350 Unternehmen und 600.000 Benutzer weltweit.



Weltbekannte Marken wie Mercedes-Benz, BMW, Helly Hansen, STIHL, Equinor und viele weitere geschätzte Kunden vertrauen BrandMaster seit Jahren erfolgreich mit ihrer Marketing- und Markenmanagement-Plattform.



