Valentinstag 2017 - Männer und Frauen im Vergleich [Infografik]

(press1) - 7. Februar 2017 - Männer und Frauen gehen den Valentinstag unterschiedlich an und haben verschiedene Erwartungen. Während fast drei Viertel der Damen ein Geschenk zum Valentinstag erwartet, sind es bei den Herren gerade einmal 41%. Auch die bevorzugte Geschenkart ist höchst unterschiedlich: Die Damen verschenken gerne ein Dinner-Date und Persönliches, während die Herren klassisch Blumen und Schmuck schenken.



Was treibt uns an, am Valentinstag etwas zu schenken? Sind wir immer glücklich über das Geschenk des Partners/der Partnerin? Welches Geschlecht verschenkt gerne Erotisches? Diese und weitere Fragen beantwortet seit Neuestem die Infografik "Valentinstag - Wie tickt das andere Geschlecht?". Die verwendeten Werte entstammen einer Vielzahl von veröffentlichten Statistiken von Organisationen sowie bekannten Medien.



Link zur Infografik: https://www.geschenkidee-sofort.de/blog/Valentinstag-Infografik-2017



Über Geschenkidee-sofort.de:



Auf Geschenkidee-sofort.de präsentiert ein Team von erfahrenen Online-Experten täglich die neuesten Geschenkideen. Eine grosse Auswahl von mehr als 230.000 Geschenken in 200 Kategorien wird ergänzt durch den praktischen Geschenkefinder und eine TOP-100 Liste der populärsten Geschenke aller Zeiten. Das Angebot rundet ein redaktioneller Geschenke-Magazin ab.



Pressekontakt:



Martin Benoit

find-a-present

Frederikstraat 813

2514 LX Den Haag

Niederlande

Email: mailto:kontakt@geschenkidee-sofort.de

Homepage: https://www.geschenkidee-sofort.de/