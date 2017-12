ONEtoONE startet im Januar 2018 mit neuem Team im Hightext Verlag

(press1) - 8. Dezember 2017 - Mit der Übernahme des ONEtoONE New Marketing Magazins zum 1. Januar 2018 verstärkt der Hightext Verlag sich personell.



Zukunftsforscher und iBusiness-Herausgeber Joachim Graf übernimmt zum 1. Januar 2018 die Chefredaktion von ONEtoONE. Unter seiner Regie werden die Redaktionen ONEtoONE und iBusiness Marketingentscheidern ein noch umfassenderes Informationsangebot rund um operative und strategische Herausforderungen der Zukunft anbieten.



Das neue Redaktionsteam will mit ONEtoONE Marketingentscheidern im deutschsprachigen Mittelstand konkrete Hilfestellungen geben, den Kundendialog organisieren - ganz gleich über welche Kanäle. Die monatliche Zeitung mit einer verbreiteten Auflage von über 12.000 Expl. sowie Newsletter und tagesaktuelle Website helfen, das Versprechen der Digitalisierung einzulösen: Den Kundendialog sowohl individuell als auch effizient zu führen - eben One-to-One. Marketingentscheidern und den Chief Digital Officers im Mittelstand erhalten konkrete Hilfestellungen für ihre Marketingprojekte, für die Einschätzung neuer Technologien, den Umgang mit Dienstleistern crossmedial sowie Tipps für die eigene Karriere.



Die Redaktionsleitung ONEtoONE übernimmt Christina Rose, die zuletzt als freie Journalistin tätig war und spezialisiert ist auf die Themengebiete Digitalisierung, Marketing und E-Commerce. Sie schrieb unter anderem für Publikationen wie LEAD digital, Werben & Werkaufen, Acquisa, Adzine und Internet World Business. Christina Rose begann ihre journalistische Karriere beim Aachener Zeitungsverlag und kam über Stationen beim Hörfunk und RTL bereits früher zum Hightext Verlag, bevor sie sich selbständig machte.



Ebenfalls neu in der ONEtoONE-Redaktion ist Susanne Steiger, die neben ihrer journalistischen Freiberuflichkeit sowohl in der PR als auch als Marketingleitung arbeitete und das Team verstärkt.Sie engagierte sich bei den Digital Media Women und verfügt über ein breites Netzwerk. Zuletzt war sie selbstständige Marketingberaterin und Digital Coach.



ONEtoONE-Gründer Johannes Jagusch wird zusammen mit seinem Team vom Standort Hamburg aus daran mitwirken, die Marketing- und Kommunikationsservices von ONEtoONE weiterzuentwickeln und zu vermarkten.



Der HighText Verlag publiziert neben ONEtoONE mit iBusiness.de Zukunftsforschung für interaktive und disruptive Märkte. Inhaltliche Schwerpunkte sind dabei die Kernthemen der digitalen Wirtschaft: Crosschannel-Handel, interne und externe digitale Kommunikation sowie digitale Geschäftsmodelle und -prozesse. iBusiness und ONEtoONE sind laut Studie von Marktforscher Vanson Bourne Top-Medien für Marketing-Entscheider, wenn es um B2B-Marketing-Kaufentscheidungen geht.

Downloads zu dieser Pressemitteilung: