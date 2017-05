HighText Verlag und ONEtoONE geben umfassende Kooperation bekannt

(press1) - 8. Mai 2017 - Der HighText Verlag Graf und Treplin OHG, München und die ONEtoONE Media GmbH, Hamburg arbeiten ab sofort bei der Planung, Produktion und Vermarktung bestehender und neuer Publikationen zusammen.





Der HighText Verlag publiziert mit iBusiness.de Zukunftsforschung für interaktive und disruptive Märkte. Inhaltliche Schwerpunkte sind dabei die Kernthemen der digitalen Wirtschaft: Crosschannel-Handel, interne und externe digitale Kommunikation sowie digitale Geschäftsmodelle und -prozesse. Über seine Online- und Printservices erreicht iBusiness über 40.000 registrierte Nutzer: Entscheider in allen Märkten der deutschsprachigen Digitalen Wirtschaft. iBusiness ist laut Studie von Marktforscher Vanson Bourne im Auftrag von Hotwire PR Deutschlands Top-Medium für Marketing-Entscheider, wenn es um B2B-Kaufentscheidungen geht.



iBusiness veröffentlicht regelmäßig Markterhebungen, Rankings und Zukunftsanalysen und bietet Ausschreibungsservices, Anbieterübersichten, Studien und Webkonferenzen.



ONEtoONE Media GmbH gehört mit seinen Titeln ONEtoONE und Fischer's Archiv zu den führenden Fachmedien für Marketingthemen und hat den Fokus auf die Dialogorientierung ausgerichtet.



ONEtoONE, New Marketing gibt innerhalb der Ressorts Channels, Markets, Technology, Services und Community aktuellen Marketing-Themen ihren Raum. ONEtoONE bietet Lesern und Mediakunden eine monatliche Zeitung, mit einer verbreiteten Auflage von über 12.000 Expl., eine tagesaktuelle Website und zwei Newsletter.



Fischer ́s Archiv steht für "Kampagnen, Kreation, Köpfe" und zeigt in einem hochwertigen Magazin und im Web herausragende Werbekampagnen und die Menschen und Geschichten hinter den Arbeiten.



iBusiness-Herausgeber Joachim Graf: "Handel und Marketing sind durch die Digitalisierung einem rasanten Wandel unterworfen, der Wissensbedarf nimmt extrem zu. Durch die Zusammenarbeit mit ONEtoONE können wir das Themenspektrum erweitern, dem Markt mehr Informationen als bisher anbieten und neue Zielgruppen zu erreichen."



"Die drei Marken iBusiness, ONEtoONE und Fischer's Archiv ergänzen sich ideal, um unterschiedliche Interessensschwerpunkte abzudecken", ergänzt Partner und Geschäftsführer Daniel Treplin. "Ich freue mich, dass ONEtoONE und Fischer's Archiv die fachlich einzigartige Informationstiefe von iBusiness jetzt für ergänzende Angebote nutzen können und wir durch den Know How-Austausch zusammen im Markt noch erfolgreicher agieren können", so ONEtoONE Geschäftsführer und Herausgeber Johannes Jagusch.

