Webinar zur Conversion Rate Optimierung: Mit Psychologie zur besseren Customer Experience

(press1) - 06. Mai 2021 - Die communicode AG beschäftigt sich im kommenden Webinar eingehend mit der Frage, wie Shopbetreiber dem Menschsein beim Online-shopping noch besser gerecht werden können. Wenn es um das passende Angebot zur richtigen Zeit geht, damit Interessenten kaufen, gibt die Psychologie Aufschluss über die Motivation und das Verhalten von Nutzern. Im Webinar werden verschiedene Möglichkeiten anhand von Best Practices im E-Commerce System Shopware anschaulich erklärt.



Die Pflicht: datengestütztes Marketing

Das Verhalten von Nutzern auf allen Schauplätzen einer Marke lässt sich heute mithilfe von Datamining und dessen Auswertung sehr gut analysieren. Marketingverantwortliche setzen diese Erkenntnisse immer mehr mit automatisierten Lösungen bei ihren Maßnahmen zur Kundengewinnung ein. Das führt jedoch nicht selten dazu, dass eine Vielzahl von Angeboten und Aktionen den Verbraucher überfordern und er den Kaufprozess abbricht.



Die Kür: Empathische Customer Experience

Was den Shopbesucher zum Kaufen motiviert und welche Anreize ein Online-Shop bieten kann, beleuchtet communicode im Webinar anhand von drei psychologischen Prinzipien. Hierbei kommt die aktuelle Shopware-Software mit einer Reihe von Funktionen zum Einsatz, die sich einfach und wirkungsvoll kombinieren lassen.



Die Teilnehmer erfahren konkret, wie man sich das Wissen um das sogenannte Marmeladen Paradoxon (Paradox of Choice), die menschliche Erinnerung sowie Kundenbewertungen (Social Proofs) zunutze machen kann, um eine bessere Customer Experience zu erreichen und damit online erfolgreicher zu verkaufen.



Highlights des Webinars:

- Psychologie: 3 Verhaltens-Prinzipien

- Best Practices: Beispiele erfolgreicher Shops

- Hands on: Umsetzung in Shopware



Das Webinar ist für E-Shop-Betreiber mit und ohne Shopware Erfahrung, Webdesigner und Marketingmanager interessant.



Interessierte können sich ab sofort unter folgendem Link https://attendee.gotowebinar.com/register/6015475808891782412?source=Presse zum Webinar am 20.05.2021 10:00-11:00 kostenfrei registrieren.



Über communicode:

communicode - building digital bridges

Die Full-Service-Digitalagentur communicode AG aus Essen/NRW entwickelt Enterprise E-Business-Lösungen für Marken und Händler. Das Leistungsportfolio umfasst die Themen E-Commerce, Product Information Management, Content Management, Digital Marketing Management sowie Software Development für B2B und B2C. Mit über 100 Digitalisten und Kreativen realisiert communicode nachhaltige Lösungen auf Basis innovativer Konzepte sowie technologischer und prozessualer Expertise: kreativ-agil-digital️.

Die Unternehmenstochter infuniq Systems bietet eine flexible CDM-Plattform für digitale Transformation an. Führende Anbieter wie SAP, CoreMedia, CELUM, shopware und AWS sind Technologie-Partner von communicode. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie Vorwerk, Medion, Triumph, Olymp, thyssenkrupp oder Turck.

