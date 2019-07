Trust in You: das Motto der DMEXCO 2019. communicode & CoreMedia möchten Entscheider darin bestärken.

(press1) - 30. Juli 2019 - Lernen Sie communicode kennen: Gemeinsam mit CoreMedia ist der certified Partner communicode AG auf der DMEXCO/Messe Köln am 11.-12. September in Halle 7/C018 vertreten und stellt die Verbindung der CoreMedia Content Cloud mit SAP/CX in einem Showcase live vor.



Die DMEXCO ist wichtiger Treffpunkt für Entscheidungsträger aus Digital Business und Marketing. Welche Rolle man im digitalen Business auch einnimmt - gegenseitiges Vertrauen ist ein Dreh- und Angelpunkt für eine verantwortungsvolle und vorteilstiftende Weiterentwicklung der digitalen Wirtschaft.

Kerstin Wilke, Marketing Direktorin der communicode AG meint dazu:

"Das diesjährige Motto der DMEXCO bringt auf den Punkt, worauf es im digitalen Raum heute ankommt. Markenhersteller müssen ihren Kunden Vertrauen und Sicherheit bieten, indem sie authentische Kommunikation und zuverlässige, transparente Leistungen zu einer überzeugenden Customer Experience zusammenwirken lassen. communicode entwickelt dafür Lösungen, die Marketingverantwortliche bei der Erstellung und Verwaltung multimedialer Kampagnen und Stories für eine individuelle, emphatische Kundenansprache auf allen Online- und Mobile-Kanälen unterstützen. In der Verbindung der CoreMedia Content Cloud mit SAP/CX spielen wir die Stärken beider Technologien optimal aus und machen Unternehmen erfolgreicher sowie Anwender und Konsumenten zufriedener."



Auf der DMEXCO stellt communicode die Anwendungsvorteile der CoreMedia Content Cloud zusammen mit SAP/CX vor. Durch native Integration von CoreMedia in die SAP Commerce Cloud können Shop-Kunden zu loyalen Fans konvertieren. Fortschrittliche Content-Darstellungen wie z.B. shopable Videos werden "aus einem Guss" mit den Produkten aus dem Commerce Cloud System ausgespielt. Dynamische und Content-führende Kundenerlebnisse ermöglichen dabei personalisiertes Storytelling im Commerce Bereich.

communicode ist nicht nur certified Partner der CoreMedia AG, sondern auch Hybris-Partner der ersten Stunde; lange bevor Hybris zu SAP firmierte und communicode die Partnerschaft unter SAP als Silver- & Sell-Partner erneuerte. Die Full-Service Digitalagentur bietet langjährige Expertise in der Beratung, Konzeption, sowie Umsetzung und Betrieb von Enterprise E-Business Lösungen, wie die von CoreMedia und SAP.

Sie finden communicode auf der DMEXCO/Messe Köln am CoreMedia Stand in Halle 7/C018.



Interessenten können vorab Termine für Gespräche und zur Präsentation des Showcase unter der Telefonnummer +49 201 84188140 oder unter mailto:sales@communicode.de mit den Ansprechpartnern am Stand vereinbaren.

Weitere Informationen stellt communicode auf der DMEXCO-Ausstellerseite bereit. https://dmexco.com/de/expo/ausstellerverzeichnis/#/detail/communicode-ag--0012412808



Über CoreMedia

CoreMedia ist Anbieter einer globalen Content-Plattform zur Orchestrierung und Bereitstellung konsistenter, personalisierter Erlebnisse für jeden digitalen Touchpoint. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Hamburg, London, Arlington und San Francisco und setzt seit über 20 Jahren Maßstäbe in den Bereichen Content Management, Digital Asset Management und eCommerce Integrationen.



Über communicode

Die BVDW zertifizierte Full-Service-Digitalagentur communicode AG aus Essen/NRW konzipiert und entwickelt Enterprise E-Business-Lösungen für Hersteller, Markenartikler und den Handel. Das Beratungs- und Dienstleistungsportfolio umfasst die Themen E-Commerce, Product Information Management, Content Management, Digital Marketing Management sowie Software Engineering für B2B und B2C. Mit über 100 Querdenkern und Kreativen realisiert communicode nachhaltige Lösungen auf Basis moderner Konzepte, durch agile Umsetzungsmethoden sowie technologischer und prozessualer Expertise. Die Unternehmenstochter infuniq Systems bietet eine flexible CDM-Plattform für digitale Transformation an. Führende Anbieter wie SAP, CoreMedia, CELUM, shopware, riversand und econda sind Technologie-Partner von communicode. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie Vorwerk, Medion, Triumph, Olymp, Evonik, Grohe oder Turck.



